Patinage de vitesse longue piste

Laurent Dubreuil, du ciel à la terre

(Pékin) Laurent Dubreuil savait qu’il ne tenait pas une course exceptionnelle. Mais avec un peu de chance, le podium était possible. Quand il a levé les yeux vers le tableau indicateur, le chiffre « 5 » est apparu à côté de son nom. Il a mis les mains sur son crâne rasé, grimacé et secoué la tête.