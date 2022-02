Réponse : C. Il avait remporté l’or au 500 m masculin et au relais 5000 m à Vancouver en 2010, puis au 1500 m aux Jeux de Sotchi en 2014.

Au jeu !

On se divertit comme on peut en attendant nos épreuves à Pékin ! Et certains s’amusent plus que d’autres. Ça semble être le cas des patineurs de vitesse longue piste canadiens Laurent Dubreuil, Gilmore Junio, Jordan Belchos et Antoine Gélinas-Beaulieu. Ce dernier a publié une story sur Instagram où on les voit tenter d’envoyer des rondelles de la table de cuisine dans un verre de plastique installé plus loin, avec un bâton de hockey. À en juger par les quelques secondes retransmises, l’expérience ne semble pas très concluante.

CAPTURE D'ÉCRAN TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM D'ANTOINE GÉLINAS-BEAULIEU Laurent Dubreuil lève le pouce en l'air avant que son compatriote ne prenne quelques tirs…

… qui ne trouveront vraisemblablement pas la cible.



Édouard Therriault, l’artiste

Le skieur acrobatique canadien Édouard Therriault est aussi un artiste graffeur. La page Instagram d’Équipe Canada l’a aperçu en train de « laisser sa marque » à Pékin. On y voit les inscriptions « EdJoy », son pseudo sur Instagram notamment, ainsi que les anneaux olympiques.

CAPTURE D'ÉCRAN TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM D'ÉQUIPE CANADA Édouard Therriault à l'œuvre

CAPTURE D’ÉCRAN TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM D’ÉQUIPE CANADA 1 /2



Elena Gaskell et sa mauvaise journée

On dit souvent que sur les réseaux sociaux, on souhaite toujours se montrer sous notre meilleur profil, écartant nos mauvais jours. La skieuse acrobatique canadienne Elena Gaskell a fait fi de cette coutume. Après sa blessure subie à l’entraînement lundi en Chine, Gaskell s’est désistée de la toute première épreuve du grand saut de l’histoire des Jeux olympiques. Mardi, elle a publié une vidéo TikTok relatant son 7 février, « sa pire journée » du mois. La publication était accompagnée de la chanson Je te laisserai des mots, de Patrick Watson.

« Quel journée en février sera la pire ? », se demande Elena Gaskell. Le filtre de loterie de TikTok tombe sur le chiffre 7.

« Il y a eu beaucoup de larmes », raconte-t-elle.

Gaskell s'est « déchiré le ligament croisé et le ménisque », en plus de se blesser au fémur lors de sa chute à l'entraînement.





Des coéquipiers en liesse

Les compatriotes et collègues patineurs de vitesse de Steven Dubois étaient sur place pour le voir remporter sa médaille d’argent au 1500 m, mercredi. Le compte Instagram d’Équipe Canada a photographié Jordan Pierre-Gilles, Antoine Gélinas-Beaulieu et Maxime Laoun en train de célébrer lors de sa course mémorable en finale.