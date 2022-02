(Zhangjiakou) « Ce jeune avance comme une fusée », s’est exclamé le commentateur du snowboard cross au sujet d’Éliot Grondin, le nouveau médaillé d’argent de l’épreuve. Le Québécois, le plus jeune de la compétition, a dominé toutes ses courses, de la séance de qualifications jusqu’à la finale, où il s’est fait dépasser pour la seule fois de la journée.

Émilie Bilodeau La Presse

Éliot Grondin, 20 ans, s’est réveillé jeudi matin avec un seul but en tête : pas celui de gagner une médaille, mais de s’amuser pendant la journée.

« C’est incroyable, s’est exclamé le jeune athlète, le plus calmement du monde lorsqu’il s’est présenté devant les médias. Avec mes entraîneurs, je m’étais dit que je serais celui qui gagnerait le concours de celui qui a le plus de fun et je pense que j’ai réussi. »

En plus de s’amuser, Éliot Grondin a dominé la journée. Il a terminé le premier à la séance de classification, ce qui lui a permis de choisir son portillon de départ pour les courses suivantes. Il a ensuite facilement pris les devants dans les huitièmes, les quarts et les demi-finales, toujours avec ses adversaires à ses trousses.

Les commentateurs à Genting Park ont semblé obnubilés par l’aisance du planchiste sur le parcours. « Il est le commandant de la journée », se sont-ils exclamés. « Mais qu’est-ce qui le pousse dans le derrière ? », ont-ils lancé dans leur micro.

C’est l’Autrichien Alessandro Haemmerle, actuellement au deuxième rang du classement de la Coupe du monde de snowboard cross, qui a été le seul à réussir à dépasser Éliot Grondin, à mi-parcours, en finale. La médaille de bronze est allée à l’Italien Omar Visintin.

À la toute fin de la course en finale, le Québécois a quand même réussi à rejoindre son ami autrichien, tellement que la première et la deuxième position ont dû être départagées par le photo-finish. Les officiels ont mis plusieurs minutes avant de déclarer Haemmerle vainqueur.

« Je connais très bien Alessandro et ce n’est pas facile de le dépasser, a expliqué Eliot Grondin. Un coup qu’il te précède, ça prend beaucoup de travail et j’ai tout essayé. Je revenais tranquillement, pas vite. J’ai poussé ma planche [à la fin], mais je savais que ça n’allait pas être assez. Mais terminer deuxième après lui, c’est assez incroyable. »

Le planchiste de Sainte-Marie en Beauce aurait pu être déçu de passer aussi proche d’une médaille d’or. Il s’est plutôt dit honoré de partager le podium avec deux de ses idoles.

« De partager le podium avec Alessandro et Omar, c’est fou ! Ce sont des idoles que je regardais courser quand j’étais tout petit. De partager un podium olympique avec eux alors que j’ai 20 ans, c’est inimaginable », a dit le planchiste.

Éliot Grondin s’est aussi confié sur son lien d’amitié avec le gagnant de la course de snowboard cross. En novembre dernier, en quittant la piste olympique où venait d’avoir lieu une coupe du monde, le jeune planchiste a eu les bleus. Il se sentait loin de sa famille et seul dans sa chambre d’hôtel.

C’est son ami Alessandro Haemmerle qui l’a accueilli quelques nuits, chez lui.

« Alessandro, l’hiver, il est quasiment un grand frère pour moi, a expliqué Eliot Grondin. On passe beaucoup de mois en Europe loin de nos familles, loin de nos amis. On est tout le temps dans des hôtels à se promener. Avec la COVID, c’est sûr qu’on est plus enfermé. Donc cet hiver, en décembre, je commençais à trouver ça dur et il m’a invité chez lui deux soirs. On s’est fait à manger. Je me suis senti un peu plus chez moi. »

L’Autrichien a paru sincèrement touché que le Québécois le considère comme un grand frère. « En Europe, on est chanceux parce qu’on peut retourner à la maison plus facilement. Je savais qu’Eliot pouvait s’ennuyer de sa famille. J’ai voulu lui offrir un chez-soi pour un moment », a-t-il expliqué lorsque La Presse l’a accroché à la toute fin de la zone des médias.

Le médaillé d’or, qui était pressé par un bénévole olympique qui voulait mettre fin aux entrevues, a toute de même pris le temps de faire l’éloge de la recrue. « Il ride tellement bien. II est tellement actif dans sa descente. Il pousse toujours. Il n’abandonne jamais. En fait, il repousse les limites de notre sport à un autre niveau. »

« Les vieux comme moi, nous devons tout faire pour le suivre », a dit l’athlète de 28 ans, en riant.

Les autres Canadiens, Liam Moffat et Kevin Hill, ne sont pas parvenus à dépasser les huitièmes de finales. Ils sont arrivés respectivement 19e et 27e.