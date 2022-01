Le quintuple médaillé olympique Charles Hamelin, qui en sera à ses cinquièmes et derniers Jeux olympiques d’hiver, sera l’une des têtes d’affiche au sein de la délégation canadienne de 215 athlètes à Pékin.

La Presse Canadienne

Le patineur de vitesse courte piste de Sainte-Julie, âgé de 37 ans, est au nombre des 45 médaillés olympiques de l’équipe qui seront en quête d’un autre podium. Hamelin a déjà à son palmarès trois médailles d’or, une d’argent et une de bronze.

Le Comité olympique canadien a dévoilé son équipe au complet, vendredi. C’est le troisième plus important contingent en importance du pays aux Jeux d’hiver.

Des 215 athlètes qui se rendront en Chine, 106 s’identifient comme des femmes, le plus grand nombre jamais enregistré dans l’histoire du Canada aux Jeux olympiques d’hiver.

Le Canada aura une délégation totale de 246 membres à Pékin, incluant les athlètes, les entraîneurs et le personnel de soutien.

« Ces 215 athlètes ont surmonté tellement d’obstacles et d’adversité en route vers les Jeux de Pékin, a commenté Éric Myles, chef du sport au COC. À travers chaque combat qu’ils ont traversé pendant la pandémie, ils ont continuellement fait preuve de bravoure, de résilience et de détermination.

« Nos succès aux Jeux seront mesurés par la santé et la sécurité d’Équipe Canada et sur la capacité des athlètes de pouvoir sauter sur le terrain de jeu et de vivre leurs rêves. »

Vent de jeunesse

La planchiste Brooke D’Hont, âgée de 16 ans, sera la plus jeune athlète à concourir pour le Canada et fait partie des 117 qui feront leurs débuts olympiques. Le skieur acrobatique Émile Nadeau, de Prévost, est le plus jeune chez les hommes alors qu’il vient de célébrer ses 18 ans, le 13 janvier.

La curleuse Jennifer Jones, qui a remporté l’or en 2014, est l’athlète canadienne la plus âgée à 47 ans.

L’Ontario sera la province la mieux représentée au sein d’Équipe Canada avec 60 athlètes, suivi de proche par le Québec avec 57.

Le COC a aussi annoncé, vendredi, que cinq membres de la délégation étaient soumis aux protocoles de COVID-19. Il n’a pas fourni les noms des personnes concernées.

Le Comité international olympique a établi qu’un athlète qui obtient un diagnostic positif à la COVID-19 en Chine devra fournir deux résultats de test PCR négatifs à 24 heures d’intervalle avant d’être soustrait à la consigne d’isolement.

Les Jeux olympiques se dérouleront du 4 au 20 février. Environ 2900 athlètes de 90 comités nationaux olympiques sont attendus dans la capitale chinoise.

Il y aura 109 épreuves au programme dans sept sports olympiques d’hiver, qui seront présentées dans 13 sites de compétition répartis dans trois zones, soit Pékin, Yanqing et Zhangjiakou.