Rachel Homan et John Morris représenteront le Canada

Rachel Homan et John Morris ont été sélectionnés pour représenter le Canada en curling double mixte aux Jeux olympiques de Pékin.

La Presse Canadienne

Curling Canada a consulté le Comité olympique canadien et À Nous le podium avant de faire l’annonce de jeudi.

L’annulation des essais en double mixte a obligé la fédération à sélectionner les athlètes au lieu que ceux-ci gagnent leur place. Curling Canada avait annulé l’épreuve du mois dernier en raison des risques que causent les déplacements et de cas de COVID-19 parmi les inscrits.

Le Canada disputera notamment la victoire à la Suède, la Grande-Bretagne, la Suisse, la Norvège et les États-Unis dans le tournoi olympique qui comptera 10 équipes.

Homan et Morris ont gagné quatre des six dernières compétitions de double mixte auxquelles ils ont participé et 45 de leurs 49 derniers matchs.

Le processus de sélection du Canada a été rendu plus difficile par le fait que les deux meilleures équipes de double mixte au pays ont été ignorées en vertu de leur qualification aux épreuves féminine et masculine.

Contrairement à plusieurs autres fédérations, le Canada ne permet pas aux curleurs de disputer les deux disciplines aux JO.

Homan et Morris ont gagné un titre mondial et trois titres canadiens ensemble. Âgée de 32 ans, Homan a représenté le Canada à l’épreuve féminin des Jeux de 2018. Morris, 43 ans, a remporté l’or dans l’équipe du skip Kevin Martin aux Jeux de Vancouver, en 2010, et l’or en double mixte aux JO 2018, en compagnie de Kaitlyn Lawes.