Les Américaines ont pris leur revanche face aux Brésiliennes qui les avait battues en finale lors des Jeux de 2008 et de 2012.

(Tokyo) La longue quête d’une médaille d’or olympique de l’équipe américaine de volleyball féminin a pris fin avec une victoire de 25-21, 25-20, 25-14 contre les Brésiliennes, dimanche, lors de la dernière journée des Jeux de Tokyo.

Josh Dubow La Presse Canadienne

Les Américaines avaient obtenu trois médailles d’argent et deux médailles de bronze depuis leur première apparition olympique dans cette discipline, en 1964, et elles ont pris leur revanche face à l’équipe qui les avait battues en finale lors des Jeux de 2008 et de 2012.

La capitaine des États-Unis, Jordan Larson, et la bloqueuse Foluke Akinradewo Gunderson ont conclu leur carrière olympique en complétant leur collection de médailles. Elles avaient mis la main sur la médaille d’argent en 2012 et la médaille de bronze en 2016.

Cette victoire a permis à l’entraîneur des États-Unis, Karch Kiraly, de devenir la deuxième personne de l’histoire à gagner la médaille d’or comme joueur et comme entraîneur. La Chinoise Lang Ping avait réussi l’exploit en premier.

Kiraly a remporté la médaille d’or en tant que joueur de volleyball en salle lors des Jeux de 1984 et de 1988. Il a aussi décroché la médaille d’or en volleyball de plage aux Jeux de 1996.

Les Américaines ont connu un bon début de match, inscrivant les quatre premiers points. Elles n’ont pas tiré de l’arrière en première manche, l’emportant 25-21 à la suite d’un point en douceur de Michelle Bartsch-Hackley.

La troupe des États-Unis a joué avec l’avance pendant la majorité du deuxième set. Le coup bien placé de Larson a donné les devants 22-17 à son équipe, qui a gagné la deuxième manche quand le service de la Brésilienne Carol Silva a dépassé les limites du terrain.

Les Américaines ont poursuivi leur domination en troisième manche, fermant les livres quand l’attaque de Larson n’a pas été retournée en jeu par le Brésil.

Le Brésil avait remporté la médaille d’or en volleyball de salle chez les hommes ou les femmes lors de quatre Jeux olympiques de suite. Les hommes avaient mis la main sur le titre olympique en 2004 et 2016 alors que les femmes avaient réussi cet exploit en 2008 et 2012.

Dans le match de la médaille de bronze, la Serbie a eu raison de la Corée du Sud en trois sets de 25-18, 25-15, 25-15. Les Serbes avaient décroché la médaille d’argent en 2016.