(Tokyo) Le Canadien Nathan Zsombor-Murray a fait impression en lever de rideau de la compétition à la tour de 10 mètres et il a gagné son billet pour la demi-finale de l’épreuve, vendredi, aux Jeux olympiques de Tokyo. Son coéquipier, le Saskatchewanais Rylan Wiens, rate pour sa part la demi-finale par la plus petite des marges.

Marc Delbès La Presse Canadienne

Zsombor-Murray, âgé de 18 ans, a été très appliqué sur cinq de ses six plongeons de la phase préliminaire et il a même inscrit le plus de points de la 2e ronde (96,20) avec son quadruple saut périlleux et demi avant en position groupée qui offre un haut degré de difficulté de 3,7.

Le plongeur de Pointe-Claire, qui s’était classé 5e à la Coupe du monde disputé au même endroit en mai, a totalisé 443,85 points pour terminer la journée au 5e rang.

Plus tôt à ces Jeux, Zsombor-Murray a participé au 10 mètres synchro avec Vincent Riendeau où ils ont terminé au 5e rang.

Wiens, âgé de 19 ans, médaillé de bronze en mai à Tokyo, a commencé un peu nerveusement, mais il s’est bien ressaisi par la suite. Mais il a échoué au 19e rang avec une récolte de 366,70 points, à un dixième de point du Sud-Coréen Kim Yeongtaek et de la dernière position donnant accès à la demi-finale.

Le Chinois Yang Jian, champion du monde en 2019, a terminé en tête avec 546,90 points, couronnant sa journée avec un quadruple périlleux et demi avant en position carpée qui lui a valu 102,50 points.

Il tentera de procurer une 7e médaille d’or en huit épreuves à son pays, samedi. Le seul titre olympique qui leur a échappé est justement le 10 mètres synchro chez les hommes.

Il a devancé son coéquipier Cao Yuan, médaillé d’or à Rio au tremplin de 3 mètres, et le Russe Aleksandr Bondar.

Dix-huit des 29 concurrents ont accédé à la demi-finale, prévue samedi matin à Tokyo. La finale suivra en après-midi.