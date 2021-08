PHOTO BERNARD BRAULT, LA PRESSE



Les plus célèbres peintres et dramaturges italiens n'auraient pu imaginer pareille scène. Seul le sport peut offrir une émotion à l'état brut comme celle de l’Italien Gianmarco Tamberi, co-champion en saut en hauteur. Après un départage impossible, Tamberi et Mutaz Essa Barshim, du Qatar, ont convenu d'une trêve et ont chacun reçu l'or olympique.