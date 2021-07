Après deux occasions ratées de justesse, Penny Oleksiak aura une dernière chance de remporter sa septième médaille olympique en carrière lors de la dernière journée des compétitions de natation aux Jeux de Tokyo.

La Presse Canadienne

La nageuse de 21 ans sera l’une des quatre athlètes canadiennes qui participeront à la finale du relais féminin 4 x 100 mètres quatre nages dimanche à Tokyo (samedi soir au Québec).

Oleksiak est déjà l’Olympienne canadienne la plus décorée aux jeux d’été, mais une septième médaille lui conférerait le premier rang pour tous les jeux confondus. Elle devancerait ainsi la patineuse de vitesse Cindy Klassen et l’athlète multidisciplinaire Clara Hughes.

La Torontoise a déjà eu deux occasions d’accomplir l’exploit, au 100 mètres style libre et au relais féminin 4 x 200 mètres style libre, mais elle a chaque fois terminé au pied du podium.

À ses deuxièmes Jeux olympiques, Oleksiak a tout de même décroché deux médailles : l’argent au relais 4 x 100 mètres style libre et le bronze au 200 mètres style libre.

Cette troisième tentative pourrait être la bonne pour Oleksiak, alors que les Canadiennes viseront une sixième médaille en natation dans la piscine du Centre aquatique de Tokyo, ce qui égalerait leur total remporté à Rio en 2016. Elles devront toutefois se méfier des Américaines, qui ont remporté l’or à cette épreuve en 2012 et 2016, et des Australiennes, qui ont déjà amassé six médailles d’or dans la piscine de Tokyo.

Après l’épreuve du 100 mètres style libre, où elle n’a pu défendre son titre remporté en 2016 malgré un record canadien, Oleksiak avait mentionné ne pas trop s’en faire avec la quête de cette septième médaille.

C’est certain que ça me trotte un peu dans la tête, mais je ne sais pas. J’ai gagné six médailles olympiques. Il n’y a que trois personnes au Canada qui peuvent dire ça. Je ne m’en fais pas trop avec ça. Penny Oleksiak

La finale du relais féminin 4 x 100 mètres quatre nages aura lieu à 11 h 15 dimanche matin à Tokyo (22 h 15 samedi soir au Québec). Le Canada sera aussi représenté lors de la finale masculine du relais 4 x 100 mètres quatre nages, tout juste après la finale chez les femmes. Il s’agira de la dernière épreuve des Jeux en natation.

Caeleb Dressel en quête d’une cinquième médaille d’or

PHOTO BERNARD BRAULT, LA PRESSE Caeleb Dressel

Deux autres athlètes tenteront d’écrire l’histoire lors de cette dernière journée de compétitions dans la piscine : l’Américain Caeleb Dressel tentera de décrocher une cinquième médaille d’or en carrière, tandis que l’Australienne Emma McKeon pourrait ajouter deux médailles aux cinq qu’elle a déjà remportées à Tokyo.

Dressel partira favori au 50 mètres style libre, où il pourrait remporter sa troisième médaille d’or individuelle des Jeux. Il participera aussi au relais masculin 4 x 100 mètres quatre nages.

Quant à McKeon, elle pourrait ajouter à sa récolte de deux médailles d’or et trois de bronze. Elle participera au 50 mètres style libre et au relais 4 x 100 mètres quatre nages.

Si elle gagne les deux épreuves, McKeon deviendra la première femme à remporter sept médailles au cours des mêmes Jeux olympiques.

En plus des finales du 50 mètres style libre et du relais 4 x 100 mètres quatre nages, huit nageurs se disputeront la médaille d’or au 1500 mètres style libre.

Avec des informations de l’Associated Press