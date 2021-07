Corey Conners et Mackenzie Hughes à égalité au 17 e rang

(Kawagoe) Les Canadiens Corey Conners et Mackenzie Hughes ont grimpé à égalité au 17e rang grâce à un pointage cumulatif de moins-7, samedi, après trois rondes du tournoi de golf masculin des Jeux de Tokyo.

La Presse Canadienne

L’Américain Xander Schauffele occupe actuellement le sommet du classement après avoir remis une carte de 68 (moins-3). Schauffele présente un pointage cumulatif de moins-14 sur le parcours du club de golf Kasumigaseki.

Hughes, de Dundas, en Ontario, a joué 65 pour faire un bond de 23 rangs au classement général. Il avait toujours espoir de monter sur le podium dimanche, après la ronde finale.

« Je sais que je suis loin, mais j’ai encore une chance. Tu as toujours une chance jusqu’à ce que le dernier coup soit joué, a affirmé Hughes. Je vais tout donner demain et nous verrons ce qui va arriver. »

Conners, de Listowel, en Ontario, a dû compléter sa deuxième ronde en matinée après que le jeu eut été suspendu en raison des conditions climatiques.

PHOTO MURAD SEZER, REUTERS Corey Conners

« Ça change toujours ton rythme un peu, mais j’ai l’impression d’avoir fait un bon travail pour revenir de ces interruptions, a dit Conners. C’était assurément une longue journée, mais je suis habitué. »

Conners a signé une carte de 66 en troisième ronde pour rejoindre son compatriote en 17e place, avec 10 autres golfeurs.

Hughes et Conners ont mentionné que leur lent départ lors des deux premières rondes leur avait permis d’être moins prudents lors des deux rondes suivantes.

« Je vais simplement essayer d’être plus agressif, de ne pas faire de stupidités, mais d’essayer de placer la balle dans l’allée un peu plus, a déclaré Conners. Je veux attaquer les fanions, en espérant que mon fer droit aille bien, et obtenir quelques oiselets. »

Les deux Canadiens s’élanceront dans des groupes consécutifs, dimanche matin.

Brooke M. Henderson et Alena Sharp représenteront le Canada lors du tournoi féminin, qui se mettra en branle mercredi.