PHOTO CHARLIE NEIBERGALL, ASSOCIATED PRESS

(Saitama) Astou Ndour a marqué 20 points et Cristina Ouvina en a ajouté 15 pour mener l’Espagne vers une victoire de 76-66 sur le Canada, au tournoi de basketball féminin des Jeux olympiques de Tokyo.

The Associated Press

L’Espagne (3-0), qui se qualifie directement pour les quarts de finale, menait par six à la fin de la première demie et a marqué les neuf premiers points du troisième quart.

Le Canada a profité d’une poussée en début de quatrième quart pour réduire l’écart à 62-56, mais n’a pas pu se rapprocher davantage après deux lancers de trois points d’Alba Torrens.

Les Espagnoles, qui ont raflé l’argent aux Jeux de Rio, sont maintenant sûres d’éviter les Américaines jusqu’en demi-finale.

Le Canada (1-2) doit maintenant attendre pour savoir s’il aura sa place au prochain tour. Les Canadiennes, qui avaient une chance de terminer premières de leur groupe si elles battaient leurs adversaires par 10 points, visaient une médaille avec le début des jeux.

L’unifolié sera automatiquement qualifié pour les quarts de finale si la Corée du Sud (0-2) surprend la Serbie (1-1). Sinon, les Canadiennes devront attendre le reste des résultats préliminaires pour savoir si leur parcours continuera.

Parmi les 12 équipes en lice au tournoi, huit seront qualifiées pour la ronde éliminatoire. Les matchs de quarts de finale auront lieu mercredi.

Le gagnant de chaque groupe et la meilleure équipe ayant terminé en deuxième position hériteront des quatre premières places éliminatoires.

Les autres formations au deuxième rang de leur groupe respectif ainsi que les deux meilleures équipes de troisième position prendront aussi part aux quarts de finale.

Un tirage au sort déterminera les affrontements entre ces deux groupes.

L’Espagne a commencé en force avec une avance de 23-13 après un quart, mais le Canada a coupé cette avance à six points à la demie.

Kia Nurse a marqué 14 points et Laeticia Amihere a récolté 10 points et six rebonds pour le Canada.

Pointant au quatrième rang mondial de la Fédération internationale de basketball, le Canada n’a jamais remporté une médaille olympique.