Novak Djokovic pour le bronze en simple et en double mixte

(Tokyo) Novak Djokovic ne sera pas champion olympique : le Serbe, N.1 mondial et grand favori à Tokyo, a été battu vendredi en demi-finale des Jeux olympiques par Alexander Zverev, voyant ses rêves de médaille d’or une nouvelle fois remis à plus tard.

Delphine PAYSANT Agence France-Presse

L’Allemand, 5e mondial, affrontera en finale dimanche le Russe concourant sous bannière neutre Karen Khachanov (25e), qui s’est défait un peu plus tôt de l’Espagnol Pablo Carreno Busta, prochain adversaire de Djokovic dimanche dans le match pour la médaille de bronze.

Le tonnerre a grondé à plusieurs reprises pendant cette première demi-finale, mais c’est bien pendant la seconde que la foudre s’est abattue… sur Djokovic.

Arrivé dans le dernier carré sans perdre le moindre set et en ne laissant que des miettes à ses adversaires, le Serbe a craqué, battu 1-6, 6-3, 6-1, sous la pression de Zverev, à l’issue d’un match de haut vol.

Cette défaite met fin à son ambition de remporter pour la première fois l’or olympique, le seul titre qui manque encore à son prestigieux palmarès.

« Je me sens affreusement mal »

Médaillé de bronze pour ses premiers Jeux à Pékin en 2008, le Serbe enchaîne depuis les désillusions aux JO. Après avoir échoué au pied du podium à Londres, il avait été éliminé dès le premier tour à Rio.

Cette nouvelle déconvenue met aussi fin à l’espoir du N.1 mondial de réaliser cette année le « Golden Slam », ou Grand Chelem doré, en remportant la même année les quatre tournois majeurs et les JO, un exploit seulement réalisé par l’Allemande Steffi Graf en 1988.

Dans la soirée, « Djoko » a concédé une deuxième défaite en double mixte cette fois avec sa compatriote Nina Stojanovic contre les Russes Elena Vesnina et Aslan Karatsev 7-6 (7/4), 7-5, mais peut encore espérer une médaille de bronze samedi.

Une maigre consolation pour le Serbe qui a déclaré : « Là, je me sens affreusement mal » juste après ce deuxième revers en quelques heures.

« J’espère que demain ce sera un nouveau départ, et que j’arriverai à ramener une médaille pour mon pays », a-t-il ajouté en zone mixte, visiblement abattu et ne souhaitant pas s’attarder.

Déjà sacré à l’Open d’Australie, à Roland-Garros et à Wimbledon cette année, Djokovic, 20 titres majeur au compteur, conserve malgré tout encore une chance, s’il gagne l’US Open, de réaliser le Grand Chelem calendaire, comme l’avait fait Rod Laver en 1969.

« Je m’excuse »

« Je m’excuse, je suis navré (pour lui). Il reste le plus grand joueur de tous les temps. […] Je sais qu’il était venu ici pour graver son nom dans l’histoire, qu’il était en quête du “Golden Slam”. Mais ce n’est pas possible de toujours gagner », avait déclaré un peu plus tôt Zverev. « Ça fait aussi du bien de pouvoir l’emporter contre lui une fois de temps en temps. »

Il est assuré de remporter une médaille pour l’Allemagne. « C’est sans doute l’une des plus grandes réussites de ma carrière », a-t-il déclaré.

« Ici, je ne joue pas seulement pour moi ou pour mes proches, je joue aussi pour tous les sportifs, tous les gens qui sont restés en Allemagne et me regardent. Les Jeux olympiques, c’est le plus grand évènement sportif au monde », estime le joueur de 24 ans, déjà vainqueur de 15 titres ATP, dont deux remportés cette année (Madrid, Acapulco).

« C’est le sport, il a juste mieux joué. Il servait extrêmement bien et mon service a faibli drastiquement. Mon jeu a éclaté en morceaux », a brièvement analysé Djokovic.

En début d’après-midi, Khachanov a lui aussi fait preuve d’une belle maîtrise face à Carreno Busta 6-3, 6-3, tombeur la veille d’un autre Russe, Daniil Medvedev, N.2 mondial.

En cas de victoire dimanche, il pourrait devenir le premier champion olympique russe en tennis depuis Yevgeny Kafelnikov sacré à Sydney il y a 21 ans.