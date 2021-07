Jeux olympiques

BMX

Connor Fields conscient et dans un état stable après sa chute

(Tokyo) L’Américain Connor Fields, champion olympique 2016 de BMX course, est conscient et dans un état stable après sa lourde chute vendredi dans la dernière course des demi-finales des Jeux olympiques 2020 de Tokyo, a annoncé la Fédération américaine de cyclisme.