Jeux olympiques

Natation

Katie Ledecky remporte son 7e titre olympique au 800 m

(Tokyo) L’Américaine Katie Ledecky a été sacrée samedi championne olympique du 800 m, remportant ainsi son septième titre et son deuxième aux Jeux de Tokyo et préservant sa domination sur longue distance après avoir cédé sur 200 et 400 m.