(Tokyo) Ugo Humbert (28e mondial) a été stoppé jeudi en quarts de finale des Jeux olympiques de Tokyo par le Russe concourant sous bannière neutre Karen Khachanov (25e), 7-6 (7/4), 4-6, 6-3.

Agence France-Presse

Après avoir enchaîné deux matchs accrochés en trois sets les deux jours précédents, dont le dernier mercredi où il avait triomphé du Grec Stefanos Tsitsipas, N.4 mondial, le Messin de 23 ans, malgré une belle résistance, n’a cette fois pas réussi à tenir la cadence imposée par Khachanov et a cédé après 2 h 32 minutes de jeu.

Le Français reconnaît que physiquement, ça a été difficile. « Ça été dur de trouver les ressources à la fin », à partir « du milieu de second set, j’ai commencé à cramper au niveau des jambes, un peu le bras […], j’ai poussé mes limites, j’ai essayé de tout donner, de ne pas trop m’écouter, de me pousser mentalement et physiquement ». Mais en face, Khachanov n’a lui non plus rien lâché, « il a très bien joué, très bien servi » (10 aces, 65 % de premières balles).

« Franchement je n’ai pas trop de regrets. Ça a été une belle semaine. Je suis quand même super fier de moi, c’est super positif, je me suis régalé sur le court, même aujourd’hui, franchement j’ai adoré », ajoute celui qui vivait ses premiers Jeux.

Arriver en quarts, « c’est une grande fierté, je suis tellement content d’être là, de gagner mes premiers matchs avec le maillot des Bleus, j’ai vécu des moments fantastiques. […] Maintenant je vais bien me reposer, retourner m’entraîner et après je suis sûr que l’avenir va me réserver de belles choses », a conclut Humbert.

Après cette élimination, il reste encore un représentant du clan français en lice : Jérémy Chardy (68e) affronte en fin de journée le N.4 mondial, l’Allemand Alexander Zverev pour tenter de se qualifier pour le dernier carré.

Pour une place en finale, Khachanov affrontera soit son compatriote Daniil Medevedev (2e) soit l’Espagnol Pablo Carreno (11e), opposés en quart ce jeudi.