(Tokyo) Le quatuor de nageuses canadiennes a établi un nouveau record national au relais 4 X 200 m style libre, jeudi aux Jeux olympiques de Tokyo, mais cette superbe performance ne leur a pas permis de grimper sur le podium.

La Presse Canadienne

L’équipe formée de Summer McIntosh, Rebecca Smith, Kayla Sanchez et Penny Oleksiak a bien nagé avec un chrono de sept minutes et 43,77 secondes, mais a dû se contenter de la quatrième place.

Ce sont les Chinoises qui ont causé la surprise en établissant un nouveau record mondial à sept minutes et 40,33 secondes et en devançant les quatuors des États-Unis et de l’Australie pour rafler la médaille d’or.

La Canadienne Penny Oleksiak qui est déjà l’athlète détenant le plus de médailles gagnées à des jeux d’été dans l’histoire du pays et il ne lui manque plus qu’une médaille pour devenir la meneuse tous jeux confondus.

Elle aura l’occasion de se reprendre pour accomplir ce nouvel exploit vendredi lors du 100 mètres style libre, où elle défendra son titre remporté à Rio en 2016.