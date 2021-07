Tout va bien pour les Slovènes et leur vedette qui vivent leurs premiers JO de l’histoire et pour l’heure dominent leur sujet.

(Saitama) L’irrésistible Luka Doncic, auteur d’une performance solide avec 25 points, a permis à la Slovénie de se qualifier pour les quarts de finale du tournoi olympique de basket en battant aisément le Japon (116-81) jeudi à Saitama.

Agence France-Presse

Tout va bien pour les Slovènes et leur vedette qui vivent leurs premiers JO de l’histoire et pour l’heure dominent leur sujet, après la démonstration de force (118-100) contre l’Argentine, finaliste de la dernière Coupe du monde, en ouverture du groupe C.

Auteur d’une entrée en matière sensationnelle (48 pts) face à l’Albiceleste, Doncic a cette fois été moins prolifique (25 points quand même), préférant faire jouer ses partenaires. Le meneur des Mavericks de Dallas a délivré sept passes décisives, pris autant de rebonds et infligé deux contres en 25 minutes.

L’autre Slovène en vue a été Zoran Dragic, frère de Goran qui évolue au Heat de Miami et a fait l’impasse sur les Jeux, avec 24 points marqués à 10/13 aux tirs.

En face, la vedette japonaise Rui Hachimura, qui évolue aussi en Ligue nord-américaine, avec les Wizards de Washington, a vainement sorti un gros match (34 pts, 7 rbds).

En soirée, l’Espagne peut aussi valider sa place pour les quarts, en cas de succès contre l’Argentine.