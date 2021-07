(Tokyo) Testées positives à la COVID-19, placées en quarantaine dans un hôtel et privées de compétition à Tokyo, des sportives néerlandaises ont exprimé mercredi leur grande frustration, dénonçant ce qu’elles qualifient de « prison olympique », et exigent davantage de temps à l’air libre.

Agence France-Presse

Tous les sportifs venus au Japon pour participer aux Jeux olympiques de Tokyo qui se sont ouverts vendredi dernier sont soumis à des tests quotidiens et s’ils sont positifs, ils doivent s’isoler ou être hospitalisés.

Mardi, l’organisation olympique néerlandaise avait déjà fustigé les conditions d’isolement « inacceptables » de six membres de sa délégation à Tokyo, enfermés dans de « très petites pièces » sans aération et sans lumière du jour.

Dans une vidéo publiée mercredi sur Instagram, la skateuse néerlandaise Candy Jacobs, 31 ans, a déclaré qu’elle était toujours testée positive au coronavirus huit jours après le début de sa quarantaine.

« Hier (mardi, NDLR), nous avons fait une grève parce que nous avons besoin de l’air extérieur, de n’importe quoi […], parce que rien ne s’ouvre. Les fenêtres sont fermées, les portes ne s’ouvrent pas, jamais. Cela ne va pas », a-t-elle critiqué.

La skateuse et ses cinq compatriotes et compagnons d’infortune - l'athlète en taekwondo Reshmie Oogink, un membre de l’encadrement de l’équipe d’aviron, le skiffer Finn Florijn et le joueur de tennis Jean-Julien Rojer - ont fait « grève » en ne bougeant pas du hall d’accueil de leur hôtel.

Au bout de 7-8 heures de ce « sit-in », ils ont fini par obtenir 15 minutes par jour d’accès à une fenêtre ouverte, selon Candy Jacobs.

Cloîtrés chacun dans leurs chambres, les Néerlandais peuvent seulement en sortir pour chercher leur repas, qui est « le même tous les jours », s’est aussi plainte Reshmie Oogink.

Reshmie Oogink a publié sur Instagram une vidéo montrant ce qui ressemble à un épouvantail assis sur un lit et fabriqué à partir de ses affaires et équipements sportifs.

« Nouveau détenu dans la prison olympique », a-t-elle ironisé dans la légende de la vidéo où elle dit : « J’ai un nouvel ami, appelé Bob. Il est prêt à se battre ».