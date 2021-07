PHOTO ALEKSANDRA SZMIGIEL, REUTERS

ÉQUIPE CANADIENNE

Natation

Dès 6 h — Après une superbe médaille d'argent dimanche pour le relais 4 x 100 m libre féminin, les nageuses canadiennes sont de retour dans la piscine. Penny Oleksiak et Summer McIntosh (notre photo) disputent les qualifications au 200 m libre à 6 h, Bailey Andison et Sydney Pickrem, celles du 200 m quatre nages à 6 h 34 et Katrina Bellio, celles du 1500 m libre à 6 h 40. En soirée, à compter de 21 h 20, il y aura les finales aux 200 m nage libre (H et F), au 100 m dos (H et F), au 100 m brasse (F), au 100 m dos (H) et des qualifications aux 200 m papillon (H) et au 200 m quatre nages (F).