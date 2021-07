Les porte-drapeaux du Canada à la cérémonie d'ouverture, Miranda Ayim et Nathan Hirayama.

(Tokyo) Le Canada sera représenté par 30 à 40 athlètes lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo, vendredi.

La Presse Canadienne

« En raison des règles sur l’arrivée au village olympique […], les athlètes arriveront au village seulement cinq jours avant le début de leurs épreuves, a dit par communiqué Eric Myles, chef du sport au Comité olympique canadien.

« Cela signifie qu’il y a moins d’athlètes dans le village et que la plupart d’entre eux sont sur le point de se mettre en action. Équipe Canada maintient l’accent sur la sécurité, la performance et le respect de la lettre et de l’esprit des (directives officielles).

« Pour toutes ces raisons, le Canada s’attend à ce qu’environ 30 à 40 athlètes participent au défilé des nations de la cérémonie d’ouverture.

« Les Canadiens seront fiers de voir les athlètes marcher derrière les porte-drapeaux Miranda Ayim et Nathan Hirayama, qui représenteront les 370 membres de l’équipe olympique canadienne. »

Myles ajoute qu’il s’agit de la plus imposante délégation de l’unifolié depuis les JO de Los Angeles, en 1984.

La cérémonie d’ouverture aura lieu vendredi à partir de 7 h, heure de l’Est.