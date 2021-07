(Tokyo) L’arrière de l’équipe des États-Unis de basket, Zach LaVine, placé depuis lundi en l’isolement dans le cadre du protocole COVID-19, en est sorti sans conséquence et son arrivée à Tokyo pour les Jeux olympiques est prévue jeudi, a annoncé mercredi la Fédération américaine.

Agence France-Presse

« Zach LaVine a passé les protocoles de santé et de sécurité de la Fédération et rejoindra l’équipe à Tokyo jeudi après-midi », a indiqué l’instance dans un communiqué.

« Par mesure de précaution », sans que l’on sache s’il était cas contact ou s’il avait contracté la COVID-19, le joueur des Bulls de Chicago n’avait pas voyagé avec ses coéquipiers dans la nuit de mardi à mercredi à Tokyo.

Il avait été de toute la préparation pour le tournoi olympique, participant aux quatre matchs amicaux des États-Unis, qui se sont soldés par deux défaites (contre le Nigeria et l’Australie) et deux victoires (contre l’Argentine et l’Espagne). En 20 minutes de moyenne, il a inscrit 10,8 points (à 53,6 % de réussite aux tirs) et pris 2,5 rebonds.

Reste désormais à savoir s’il sera opérationnel pour prendre part au match d’ouverture du tournoi olympique dimanche face à la France. À cet égard, son entraîneur Gregg Popovich s’est montré plutôt optimiste mercredi lors d’un point presse, estimant qu’« il devrait prendre part à l’entraînement vendredi » : « si tout va bien il sera disponible ».

En revanche, le technicien ne savait pas encore quand Devin Booker, Jrue Holiday et Khris Middleton rejoindraient « Team USA », ce qui renforce la probabilité de leur indisponibilité contre les Bleus. En effet, eux aussi sont encore aux États-Unis, les deux derniers venant d’être sacrés champions de NBA avec Milwaukee, aux dépens du premier battu avec Phoenix.

Le coronavirus est venu grandement perturber la préparation de « Team USA », touchant le meneur Bradley Beal qui a dû déclarer forfait pour les Jeux et contraignant l’ailier Jerami Grant à aussi se soumettre au protocole COVID-19, sans dommage comme LaVine.

L’intérieur Kevin Love, insuffisamment remis d’une blessure au mollet droit, avait également dû renoncer et l’entraîneur Gregg Popovich a dû remplacer ce dernier et Beal par l’ailier Keldon Johnson et le pivot JaVale McGee.