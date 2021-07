(Tokyo) Le coup d’envoi des Jeux olympiques de Tokyo sera finalement donné avec la présentation de la cérémonie d’ouverture, vendredi. Avec plus de 33 sports au programme de ces Jeux, on peut facilement avoir du mal à s’y retrouver.

John Chidley-Hill La Presse Canadienne

Voici cinq athlètes canadiens à ne pas manquer pendant les Jeux olympiques de Tokyo.

Damian Warner — décathlon

Le décathlon est toujours l’un des évènements les plus excitants des Jeux olympiques, car les athlètes tentent d’y gagner des points et de tirer profit de leurs forces lors d’un concours de 10 épreuves couvrant toute l’étendue des disciplines d’athlétisme et étalé sur deux jours. Mais avec l’Ontarien Damian Warner, classé no 1 mondial, les amateurs canadiens suivront le décathlon avec un favori à encourager. Bien qu’il ait dû faire une partie de son entraînement dans un aréna non chauffé par mesure de sécurité en raison de la pandémie de COVID-19, Warner a impressionné au cours des mois qui ont précédé les Jeux de Tokyo. Sa plus récente performance digne de mention a été de remporter l’Hypo-Meeting à Gotzis, en Autriche, à la fin mai, y améliorant son record canadien au passage.

Mandy Bujold — boxe

PHOTO MICHAEL P. HALL, LA PRESSE CANADIENNE Mandy Bujold

L’Ontarienne Mandy Bujold est 11 fois championne canadienne des poids mouches et elle a représenté le Canada aux Jeux de Rio. Elle ne s’est toutefois pas qualifiée pour les Jeux de Tokyo après l’annulation des essais olympiques pour les Amériques à Buenos Aires en raison de la pandémie de COVID-19 en Argentine. Les boxeurs de la région ont donc été sélectionnés par classement mondial, mais Bujold avait raté les trois évènements sur lesquels ces classements étaient basés en raison de sa grossesse. Après le rejet de l’appel de Bujold par le Comité international olympique, le Tribunal arbitral du sport a statué en sa faveur et, le 7 juillet, elle a été sélectionnée au sein de l’équipe olympique de boxe du Canada.

Malindi Elmore — marathon

La Britanno-Colombienne Malindi Elmore, âgée de 41 ans, fait sa première présence aux Jeux olympiques, 17 ans après que l’utilisation omniprésente du dopage sportif l’ait laissée désillusionnée par la course de demi-fond au plus haut niveau. Elmore a commencé à faire des compétitions Ironman, avec un temps de 8 h 57 : 22 établi en 2016, le quatrième plus rapide de l’histoire canadienne. Mais lorsque sa vie bien remplie en tant que propriétaire d’entreprise et parent l’a empêchée de s’entraîner pour des Ironmans, Elmore s’est mise au marathon en 2019. Elle a battu le record canadien du marathon à Houston en janvier 2020 — à seulement son deuxième marathon — pour se qualifier pour les Jeux olympiques de Tokyo.

Brooke Henderson — golf

PHOTO ADAM HAGY, USA TODAY SPORTS Brooke Henderson

Déjà la golfeuse la plus titrée de l’histoire du Canada avec 10 titres chez les professionnelles, Brooke Henderson est une candidate à une médaille aux Jeux olympiques de Tokyo. L’athlète de 23 ans de Smiths Falls, en Ontario, occupe le septième rang au classement mondial du golf féminin et elle constitue toujours une menace pour remporter des tournois sur le circuit de la LPGA. Aux Jeux olympiques, le nombre maximum de golfeurs qu’un pays peut sélectionner par genre est de quatre, la plupart n’en envoyant que deux. Cela a considérablement diminué les forces en présence pour Henderson lors d’un tournoi de 72 trous en formule par coups sans coupure.

Sean McColl — escalade sportive

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Sean McColl

L’escalade sportive fait ses débuts olympiques aux Jeux de Tokyo et Sean McColl, de North Vancouver, en Colombie-Britannique, est le représentant très charismatique du Canada dans la compétition masculine. McColl est très présent sur les réseaux sociaux, publiant des vidéos de ses entraînements — généralement en musique — sur Instagram. Si vous cherchez à vous divertir, McColl est un athlète à surveiller.