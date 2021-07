Jeux olympiques

Plongeon

Jennifer Abel dans le rétroviseur

Avec sept podiums aux Championnats du monde de la FINA, sept aux Jeux du Commonwealth et cinq aux Jeux panaméricains, Jennifer Abel a l’un des plus beaux palmarès du plongeon canadien. Aux Jeux olympiques, sa médaille de bronze en synchro en 2012 est un peu passée dans l’ombre, étant donné qu’elle marquait un moment historique pour sa partenaire Émilie Heymans. À l’aube de la trentaine, la Montréalaise n’est pas toujours reconnue à son juste mérite. En renouant avec le podium à Tokyo, préférablement à l’épreuve individuelle, la puissante spécialiste du tremplin pourrait faire changer la donne. En attendant, rappel de ses trois expériences olympiques et des apprentissages qu’elle en tire.