Jeux olympiques

Water-polo

Joëlle Békhazi : « Rien n’allait m’arrêter »

Seize ans après sa première sélection au sein de l’équipe nationale féminine de water-polo, Joëlle Békhazi réalisera enfin son plus grand rêve sportif en participant aux Jeux olympiques de Tokyo. La route a été longue et parsemée d’obstacles, mais à un peu plus d’une semaine du moment tant attendu, la Québécoise sait qu’elle savourera chaque instant de son passage dans la capitale japonaise.