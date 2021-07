(Victoria) L’entraîneur Nick Nurse avait déjà prévu prendre un café avec un journaliste japonais cet été à Tokyo. Mais comme la première participation en 21 ans du Canada aux Jeux olympiques en basketball masculin, ça devra attendre.

La Presse Canadienne

La formation canadienne a tout donné en fin de match pour tenter de garder en vie ses espoirs de participer aux Jeux de Tokyo, mais elle s’est inclinée 103-101 en prolongation contre la République tchèque en demi-finale du tournoi de qualification olympique de Victoria, en Colombie-Britannique, samedi.

« Nous avons joué de la manière dont nous devions le faire en deuxième demie, mais je crois que nous avons mis trop de temps pour nous ajuster dans la première moitié du match, a analysé Nurse.

« C’était un match très très physique, mais c’est leur style. J’aurais aimé que nous profitions plus de nos occasions offensives, mais ils ont réussi à nous obliger à prendre des tirs plus ou moins dangereux depuis l’extérieur. Nous avions besoin de plus d’attaques au panier, et nous en avons fait plus en deuxième demie. »

L’unifolié a tiré de l’arrière pendant presque toute la rencontre, mais il a comblé un retard de 10 points de manière spectaculaire dans la dernière minute du quatrième quart pour forcer la prolongation.

Les locaux ont ensuite inscrit cinq points sans riposte dans la première moitié de la période supplémentaire de cinq minutes, grâce à des paniers de Nickeil Alexander-Walker et RJ Barrett.

Les Tchèques n’ont toutefois pas été ébranlés, si bien qu’ils ont à leur tour amassé sept points consécutifs pour reprendre l’avance.

Andrew Wiggins a prolongé le suspense avec 15 secondes restantes en créant l’égalité 101-101, mais le capitaine des Tchèques Tomas Satoransky a enfoncé le coup de poignard en plaçant son équipe en avant avec 1,4 seconde à jouer en prolongation.

Trey Lyles a obtenu la dernière chance pour les Canadiens, mais son tir a touché l’anneau avant de tomber à l’extérieur du panier, ce qui a mis fin au rêve du Canada de participer à ses premiers Jeux olympiques en basketball masculin depuis ceux de Sydney en 2000.

« C’est parfois ce qui arrive pendant un tournoi à élimination directe, a rappelé Nurse. Si l’on regarde seulement les deux derniers jeux, ils ont réussi leur panier, tandis que notre tentative a rebondi sur l’anneau, et c’est ce qui a fait la différence.

« Je crois que nous nous sommes bien ajustés en deuxième demie, nous avons eu de belles occasions, mais la chance n’a pas tourné en notre faveur ce soir [samedi]. Ça arrive. »

La République tchèque affrontera la Grèce en finale, dimanche. Les Grecs ont triomphé 81-63 contre la Turquie, samedi soir.

Le Montréalais Luguentz Dort a amassé six points pour le Canada. Il n’a réussi qu’une de ses cinq tentatives pour trois points.

Barrett, avec 23 points, et Wiggins, avec 22, ont mené la charge offensive pour l’unifolié, tandis que Alexander-Walker a ajouté 21 points pour les Canadiens.

Les Tchèques ont mené le duel d’un bout à l’autre, à l’exception de la courte poussée du Canada en début de prolongation. Blake Schilb a inscrit 31 points pour son pays.

« C’était un match incroyable, disputé dans une ambiance incroyable. Je n’ai pas joué beaucoup dans la dernière année, donc c’était vraiment plaisant de voir que tous nos efforts ont été récompensés », a souligné Schilb, qui a été nommé joueur du match.

Environ 800 spectateurs étaient présents dans l’amphithéâtre à Victoria pour encourager le Canada, qui pouvait compter sur sa meilleure formation de l’histoire en basketball masculin selon plusieurs observateurs.

« C’est certain que c’est une déception pour nous, mais je crois que le coach nous a bien rappelé que l’avenir est prometteur pour nous. Nous devons rester unis et nous tourner vers la prochaine occasion qu’aura cette équipe », a mentionné l’ailier fort du Canada Andrew Nicholson.

Huit joueurs de l’équipe canadienne – Trey Lyles (San Antonio), Mychal Mulder (Golden State), Dwight Powell (Dallas), le capitaine Cory Joseph (Detroit), Alexander-Walker (Nouvelle-Orléans), Dort (Oklahoma), Wiggins (Golden State) et Barrett (New York) – évoluent dans la NBA.

Le Canada, classé 21e au monde, se retrouvait dans le Groupe A de ce tournoi à six équipes qui s’est amorcé mardi. Il avait accédé à la demi-finale en défaisant la Grèce 97-91 et la Chine 109-79 lors du tournoi à la ronde.

Le Groupe B était composé de l’Uruguay, la Turquie et la République tchèque.

Trois autres tournois semblables se déroulent en ce moment en Croatie, en Lituanie et en Serbie, pour déterminer les derniers pays qui obtiendront leur laissez-passer pour les Jeux de Tokyo.

L’équipe canadienne féminine, classée quatrième au monde, s’est qualifiée pour les Jeux de Tokyo en février.