Deux athlètes nés au Québec ont fait leur place au sein de l’équipe nationale d’athlétisme pour les Jeux olympiques de Tokyo. Il s’agit de Mathieu Bilodeau et de Geneviève Lalonde.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Athlétisme Canada a dévoilé samedi matin le nom des 57 athlètes qui ont obtenu une place sur l’équipe canadienne olympique. Ceux-ci avaient deux façons d’y arriver, soit en réalisant les critères de qualification, soit en vertu de leur rang au classement mondial au 1er juillet.

Le natif de Québec Mathieu Bilodeau prendra part à l’épreuve de 50 km marche. Ce dernier a réussi à se maintenir au sein du top 60 mondial. Sa qualification avait été confirmée le 2 juin.

Geneviève Lalonde, née à Montréal mais résidante de Moncton, au Nouveau-Brunswick, concourra pour sa part dans l’épreuve du 3000 m steeple. La femme de 29 ans s’était qualifiée pour les Jeux lors d’une compétition à Shanghai en 2019.

PHOTO DARRYL DYCK, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Geneviève Lalonde (à droite) prendra part à l’épreuve du 3000 m steeple.

« Tout le monde rêve de devenir olympien et j’ai l’occasion de réaliser ce rêve deux fois, a déclaré Lalonde par voie de communiqué. C’est incroyable et je n’aurais jamais pensé à cela quand j’étais enfant, alors l’enfant en moi brille de tous ses feux, comme une étoile de l’Acadie. Je suis tellement emballée. »

« Comme tout le monde le sait, ce fut une année un peu folle, a-t-elle ajouté. Ce seront des Jeux olympiques différents. Même si notre famille et nos amis ne peuvent pas nous accompagner sur les lignes de côté, ils seront dans nos cœurs. Nous profiterons de ce rythme pour nous pousser vers nos meilleures performances. »

Bilodeau et Lalonde avaient tous deux pris part aux Jeux de Rio en 2016.

La Québécoise Micha Powell, qui espérait être sélectionnée pour le relais 4 x 400 m, n’a donc pas été choisie par Athlétisme Canada. En outre, le spécialiste canadien au 1500 m Charles Philibert-Thiboutot n’a pu réussir le standard olympique lors de la Classique d’athlétisme de Montréal, mardi, ce qui l’a privé de son billet pour le Japon.

Au total, 31 athlètes de l’équipe canadienne ont déjà une expérience olympique, notamment Michael Mason, Mohammed Ahmed, Melissa Bishop-Nriagu, Aaron Brown, Damian Warner et Andre De Grasse.

Les athlètes ont fait face à de grands défis dans la dernière année, notamment avec l’accès restreint aux sites, les interdictions de déplacement entre les provinces et une période obligatoire de quarantaine de 14 jours au retour au Canada après avoir participé à des compétitions ou s’être entraînés à l’étranger. L’entraîneur-chef Glenroy Gilbert les a félicités.

« Notre équipe a fait preuve de beaucoup de détermination pour parvenir où elle est aujourd’hui, a-t-il soutenu. Face à l’adversité, ces athlètes se sont dressés pour offrir des performances sur demande et ils ont profité de chaque occasion qui leur a été présentée. Athlétisme Canada envoie aux Jeux une équipe solide avec beaucoup de profondeur dans plusieurs épreuves. À Tokyo, j’ai [bon espoir] que notre groupe sera au sommet et rendra le Canada fier. »

« Quand on dit plus vite, plus haut et plus fort, on parle certainement de cette équipe, a pour sa part lancé Marnie McBean, chef de mission d’Équipe Canada. Il y a tellement de récits palpitants chez nos athlètes en athlétisme, peu importent les défis provoqués par la COVID-19 et les confinements imposés. Ils ont été en mesure d’aller plus vite, de sauter plus haut et d’être plus forts que jamais auparavant. Le stade de Tokyo n’a qu’à bien se tenir, car Équipe Canada s’en vient. »

L’équipe se réunira à Gifu au Japon le 18 juillet et s’entraînera au Stade d’athlétisme de Nagaragawa avant de se rendre à Tokyo environ cinq jours avant la première compétition.

Les épreuves d’athlétisme auront lieu du 30 juillet au 8 août au Stade olympique de Tokyo, à l’exception des épreuves du marathon et de marche, qui seront présentées du 5 au 8 août au parc Odori de Sapporo.

Aux Jeux de Rio, en 2016, l’équipe canadienne avait remporté six médailles. André De Grasse en avait récolté trois à lui seul. Il s’agissait du plus haut total canadien en athlétisme depuis les neuf médailles décrochées aux Jeux de Los Angeles en 1932.