(Tokyo) Un médecin qui représente une association médicale japonaise a prévenu jeudi que la tenue des Jeux olympiques de Tokyo dans deux mois pourrait entraîner la propagation des variants du coronavirus.

Stephen Wade

Associated Press

Le Dr Naoto Ueyama, qui est président d’un syndicat des médecins du Japon, a déclaré que le Comité international olympique et le gouvernement japonais ont sous-estimé le risque associé à l’arrivée de 15 000 athlètes olympiques et paralympiques au pays, accompagnés de milliers d’arbitres, de juges, de journalistes et de personnel de soutien en provenance de plus de 200 pays et territoires.

« Depuis le début de la pandémie, il n’y a jamais eu de rassemblement aussi dangereux d’individus en provenance d’un peu partout sur la planète, a-t-il évoqué à Tokyo, dans le cadre d’un point de presse du club des correspondants étrangers du Japon. Il est très difficile de prévoir ce qui pourrait se produire. »

Ueyama a constamment fait un parallèle entre « une guerre conventionnelle » et la situation sanitaire actuelle. Il dit s’être inspiré de son expérience personnelle comme médecin en milieu hospitalier en banlieue de Tokyo. Il n’a pas été impliqué de quelque façon que ce soit dans l’organisation des JO.

« Selon moi, il faut absolument éviter qu’un nouveau variant du coronavirus émerge de tout ceci, des Jeux olympiques », a-t-il martelé.

Le CIO et le comité organisateur ont rappelé qu’ils avaient élaboré leur guide de santé publique en fonction des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé. Ils ont assuré que les JO et les JP seront « sains et sécuritaires », qu’ils seront encadrés par des tests de dépistage systématiques, des protocoles sanitaires stricts, la distanciation physique et la quarantaine obligatoire pour les athlètes qui séjourneront au village des athlètes, près de la baie de Tokyo.

Le CIO a déjà indiqué qu’il s’attend à ce que 80 % des personnes qui séjourneront au village des athlètes soient vaccinées. Ce chiffre est bien plus élevé que celui qui prévaut au Japon, où seulement 5 % de la population a été vaccinée.

Ueyama, qui est le président d’une organisation qui représente 130 médecins, s’est joint à d’autres experts médicaux au Japon qui ont exprimé leur opposition à la tenue des JO de Tokyo. La veille, le quotidien japonais’Asahi Shimbun’a demandé que les JO soient annulés.

L’UE appuie la tenue des JO

Par ailleurs, deux des principaux dirigeants de l’Union européenne ont exprimé leur appui à la tenue des Jeux olympiques de Tokyo, malgré l’opposition au Japon en raison de la pandémie de coronavirus.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président du Conseil européen, Charles Michel, ont discuté des JO avec le premier ministre japonais Yoshihide Suga pendant une visioconférence regroupant des représentants de l’UE et du Japon.

« Il nous a dit que les autorités de son pays et lui s’affairent à prendre toutes les mesures préventives nécessaires », a confié Michel après la réunion.

Les Jeux de Tokyo, qui devaient être présentés l’an dernier, ont été reportés à cause de la pandémie. Ils doivent commencer le 23 juillet.

Dans un communiqué conjoint émis après la rencontre, les dirigeants ont mentionné qu’ils appuient la tenue des JO « de manière saine et sécuritaire cet été, pour symboliser la victoire de l’humanité contre la COVID-19 ».

Les sondages réalisés au Japon démontrent que de 60 à 80 % des Japonais souhaitent que les JO soient annulés, dans un contexte où très peu de Japonais sont vaccinés contre le coronavirus. De plus, une pétition circulant sur l’internet exigeant l’annulation de l’évènement a récolté 400 000 signatures en quelques semaines seulement. Tokyo, Osaka et d’autres secteurs du pays sont toujours en état d’urgence, et ce décret pourrait être prolongé au-delà de sa date d’échéance du 31 mai.

Les spectateurs étrangers ne pourront assister aux compétitions, et le comité organisateur doit annoncer le mois prochain s’il permettra ou non l’accès des spectateurs japonais aux installations olympiques.

« Nous avons réitéré notre appui à la tenue des JO, a confié von der Leyen. L’Union européenne, qui a autorisé l’expédition de plus de 100 millions de doses de vaccin au Japon, envoie un autre signal fort pour signifier son appui à la tenue des JO, pour qu’ils soient sécuritaires. »