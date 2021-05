PHOTO FIONA HANSON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Toronto) Les Ontariens Jeremy Hazin et Eugene Wang ainsi que la Britanno-Colombienne Mo Zhang représenteront le Canada au tournoi de tennis de table aux Jeux olympiques de Tokyo.

La Presse Canadienne

Il s’agira d’une quatrième participation olympique pour Zhang.

Wang a fait ses débuts olympiques à Londres en 2012, seulement quelques semaines après avoir obtenu sa citoyenneté canadienne. Il était le seul représentant masculin du pays en tennis de table à sa deuxième participation aux Jeux olympiques à Rio en 2016, où il a accédé à la troisième ronde du tournoi en simple masculin.

Hazin en sera à ses premiers pas aux Olympiques à Tokyo dans le tournoi en simple masculin. Il est le plus jeune champion national en simple masculin de l’histoire canadienne, ayant remporté le titre en 2017 à l’âge de 17 ans. Il a aussi écrit une page d’histoire en devenant le plus jeune joueur canadien à participer aux Championnats du monde seniors à l’âge de 13 ans.

« Nous avons de grands espoirs en double mixte et en simple à ces Jeux, alors que Mo et Eugene ont démontré leur grande cohérence technique et stratégique, puis Jeremy qui connaît déjà de grands succès malgré son jeune âge », a mentionné Adham Sharara, président de Tennis de Table Canada.

Les Jeux de Tokyo seront les premiers à inclure un tournoi en double mixte de tennis de table.

Les épreuves de tennis de table seront disputées au Gymnase métropolitain de Tokyo, du 24 juillet au 6 août.