Athlétisme Canada fait face à un autre défi d’importance dans ses efforts visant à déléguer ses équipes de relais à la ligne de départ des Jeux olympiques de Tokyo cet été.

Lori Ewing

La Presse Canadienne

Après que la pandémie eut effacé la majeure partie du calendrier 2020, le Canada avait placé ses espoirs de qualification sur les Relais mondiaux de World Athletics, une compétition qui aura lieu la semaine prochaine dans la région de la Silésie, en Pologne. Cependant, l’organisation canadienne a annoncé son retrait de cette rencontre, samedi soir, en raison d’une hausse de cas de la COVID-19 dans ce pays.

Le Canada, médaillé de bronze du relais masculin 4x100 mètres aux Jeux olympiques de Rio, en 2016, n’a réussi qu’à qualifier l’équipe féminine du 4x400 mètres en vue des Jeux de Tokyo. Celle-ci a mérité son billet pour le Japon grâce à sa huitième place lors des Championnats du monde de 2019 à Doha, au Qatar.

« Bien qu’il y ait des signes d’amélioration, la Pologne rapporte un niveau très élevé de COVID-19 et les voyageurs sont vivent encouragés à éviter tous les déplacements non essentiels vers la Pologne et en provenance de ce pays, et cela, même si les personnes ont reçu tous leurs vaccins », a déclaré Simon Nathan, directeur de la haute performance à Athlétisme Canada, dans un communiqué de presse.

« La plupart des membres de l’équipe canadienne ne sont pas vaccinés, ni la plupart des personnes qui seront impliquées dans la compétition. Ainsi donc, il y a des risques accrus liés à un rassemblement de personnes provenant de partout dans le monde. »

Lors de la première compétition à laquelle participaient les équipes de relais du Canada depuis 2019, le quatuor composé de Bismark Boateng, Jerome Blake, EJ Floreal et Aaron Brown a remporté l’épreuve du relais 4x100 mètres de la rencontre LSU Alumni Gold, samedi à Baton Rouge, en Louisiane.

Cette rencontre a couronné un camp d’entraînement d’une semaine des équipes de relais du Canada en prévision de la compétition en Pologne.

En annonçant la décision d’Athlétisme Canada, Nathan a souligné que si un ou une athlète devait contracter la COVID-19, cela compromettrait les préparatifs pour Tokyo, même si cette personne était asymptomatique puisqu’elle devrait alors s’isoler.

« Cela compromettrait aussi tout le monde avec qui ils ont des contacts étroits puisqu’ils devront s’isoler, peu importe leurs symptômes ou un test positif de COVID-19, a-t-il ajouté. Ces enjeux sont multipliés pour une équipe de relais en comparaison aux épreuves individuelles. »

L’Australie, la Jamaïque, Trinité-et-Tobago et les États-Unis ont également retiré les délégations qu’ils devaient envoyer aux Relais mondiaux de World Athletics.

« Tant que les résultats en Pologne laissent de l’espace pour que les autres équipes se qualifient, nous avons toujours du temps pour participer à des courses et nous qualifier pour les Jeux par l’entremise des listes des meilleures performances de World Athletics », a noté Glenroy Gilbert, entraîneur-chef d’Athlétisme Canada.

« En route pour les Relais mondiaux, le 4x100 mètres masculin est actuellement neuvième au monde, une position que nous croyons suffisamment élevée pour nous qualifier, peu importent les résultats, tandis que notre groupe du 4x400 mètres mixte est classé 11e.

« Nous savons que la décision de nous retirer des Relais mondiaux est décevante pour nos athlètes, mais nous sommes engagés à travailler avec eux pour tout faire pour décrocher notre place à Tokyo. »