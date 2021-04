(Genève) L’homme pressenti pour devenir le successeur d’Usain Bolt en tant que champion olympique ratera les Jeux de Tokyo après avoir échoué dans un appel visant à annuler sa suspension pour des tests de dépistage ratés.

Graham Dunbar

Associated Press

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a réduit la suspension de Christian Coleman, champion du monde en titre du 100 mètres, de deux ans à 18 mois, mais elle n’expirera qu’en novembre, trois mois après les Jeux olympiques.

Le chrono de 9,76 secondes de Coleman pour remporter le titre mondial en 2019 a été le plus rapide au monde au cours des cinq dernières années, et cinq centièmes plus rapide que Bolt lorsqu’il a remporté une troisième médaille d’or olympique consécutive en 2016. Bolt détient toujours le record du monde de la distance, soit 9,58 aux Mondiaux 2009 à Berlin.

Coleman n’a jamais eu un test positif, mais le sprinter américain a enfreint les règles antidopage en manquant trois contrôles inopinés pour lui prélever des échantillons sur une période d’un an.

Le jury de trois juges a statué que 18 mois « étaient la sanction appropriée dans les circonstances » parce que Coleman n’était pas entièrement responsable de l’un des tests manqués.

« Bien que je reconnaisse que les arbitres ont correctement conclu que je suis un athlète propre, je suis évidemment déçu de manquer les Jeux olympiques cet été », a déclaré Coleman dans un communiqué.

La déclaration citait un extrait du verdict non publié du TAS disant qu’« il n’y a aucune preuve que l’athlète cherche à éviter d’être testé, ou tente de masquer la prise de drogues, utilise de la drogue ou cherche autrement à échapper aux contrôles antidopage. »

Dans sa propre déclaration, le tribunal a déclaré qu’il était « raisonnable que l’athlète s’attende » à un appel téléphonique d’un responsable de la collecte d’échantillons à son retour à son appartement pendant la période de 60 minutes pendant laquelle il a déclaré qu’il serait disponible, le 9 décembre 2019.

Un tel appel n’est pas obligatoire dans les règlements antidopage, ont reconnu les juges. L’un des juges du TAS, le professeur de droit allemand Ulrich Haas, a contribué à la rédaction de la mise à jour du Code mondial antidopage.

Coleman avait contesté la suspension de deux ans imposée en octobre dernier par l’unité d’intégrité de l’athlétisme. Les athlètes peuvent être suspendus pendant deux ans s’ils enregistrent trois échecs — des tests manqués ou des coordonnées non mises à jour où les officiels peuvent les trouver chaque jour — dans un délai d’un an.

Coleman, âgé de 25 ans, sera libre de participer à la saison 2022, qui comprend les Championnats du monde à Eugene, dans l’Oregon.

Coleman a remporté le titre de champion du monde 2019 à Doha, au Qatar, après avoir été autorisé à y participer malgré ses contrôles manqués.

Coleman a enregistré les trois meilleures performances mondiales en 2019, incluant sa course victorieuse à Doha. C’était le 100 m le plus rapide depuis que son coéquipier américain Justin Gatlin a couru 9,74 en 2015.