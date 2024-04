Un match de hockey féminin de la LPHF entre l'équipe de Montréal et l'équipe d’Ottawa à la Place Bell

La Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF) n’a toujours pas de noms ni de logos pour ses équipes, mais elle aura un trophée.

La ligue a annoncé jeudi par voie de communiqué que le trophée remis à l’équipe championne à la fin de la saison allait porter le nom de « Coupe Walter ».

PHOTO FOURNIE PAR LA LPHF La Coupe Walter

La famille Walter, grâce à son apport philanthropique, a aidé au lancement de la ligue au début de l’hiver. Mark Walter agit comme président et directeur général de Guggenheim Partners, qui œuvre dans le monde financier. Il est aussi copropriétaire des Dodgers de Los Angeles dans la MLB et de l’équipe de Chelsea en Premier League.

Pour souligner sa contribution à la LPHF, c’est Billie Jean King, membre du conseil consultatif de la ligue, qui a proposé ce nom.

« L’arrivée de la Coupe Walter est une étape déterminante pour la suite des choses dans le monde du hockey féminin et pour tous les sports féminins. On reconnaît du même coup la contribution historique de Mark et Kimbra Walter ayant permis de concrétiser le rêve des joueuses de la LPHF », a évoqué l’ancienne gloire du tennis.

Le trophée, créé en partenariat avec le bijoutier Tiffany & Co. est fait d’argent, inspiré de la glace et des six équipes originales de la ligue.

L’objet pèse près de 35 livres, mesure 24 pouces de hauteur et 13 pouces de largeur. Il tiendra sur une base amovible sur laquelle seront inscrits les noms des équipes gagnantes de chaque saison.