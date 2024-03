Senators 1 – Rocket 2 La rentrée très scolaire de David Reinbacher

(Laval) À son premier match devant ses nouveaux partisans, vendredi soir, David Reinbacher n’a pas été le plus visible, mais il n’a pas commis de gaffe non plus. Pour un défenseur en développement comme lui, c’est probablement la meilleure manière de s’illustrer.