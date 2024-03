Les Hurricanes de la Caroline débarquent au Centre Bell ce samedi pour affronter le Canadien. Comment va la vie à Raleigh cette saison ? Coup d’œil.

Un sort presque connu

Les Hurricanes occupent le 2e rang de la division Métropolitaine, à trois points des meneurs, les Rangers, qui détiennent aussi un match en main. À huit matchs de la fin de la saison, les New-Yorkais sont donc en bonne position pour remporter le titre de division. Derrière eux, les Hurricanes ne peuvent virtuellement plus être rattrapés. Qu’ils finissent premiers ou deuxièmes, il est intéressant de noter qu’ils affronteront au 1er tour un adversaire affaibli. Les Flyers et les Capitals, qui affronteraient les Rangers et les « Canes » si les séries commençaient ce samedi, ont tous été vendeurs à la date limite des transactions. Difficile de trouver plus grands négligés au 1er tour.

Un effet immédiat

PHOTO KARL B DEBLAKER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Jake Guentzel a été acquis des Penguins de Pittsburgh à la date limite des transactions par les Hurricanes de la Caroline.

Jake Guentzel était le gros poisson à pêcher sur le marché des joueurs dits de location cet hiver, et ce sont les Hurricanes qui l’ont obtenu. Don Waddell a de quoi être content de son coup. En 10 matchs, Guentzel totalise en effet 14 points (4 buts, 10 passes) et montre un différentiel de +12, le meilleur de la LNH depuis son arrivée en Caroline. Il joue principalement en compagnie de Seth Jarvis et Sebastian Aho. Pour l’obtenir, Waddell a offert aux Penguins le vétéran Michael Bunting et les espoirs Ville Koivunen, Cruz Lucius et Vasili Ponomarev, de même que des choix au repêchage, dont un qui en sera un de 1er tour si la Caroline atteint la finale de la Coupe Stanley ce printemps.

Un candidat au Selke ?

PHOTO JAMES GUILLORY, USA TODAY SPORTS Sebastian Aho (20) et Vincent Trocheck (16) luttent pour une rondelle libre après une mise en jeu.

Il sera intéressant de voir si Sebastian Aho commencera à récolter plus de votes pour le trophée Selke. Le Finlandais n’a jamais fini plus haut que le 12e rang, mais dans plusieurs indicateurs souvent évalués, il fait bonne figure. Notons par exemple son différentiel (+30), son taux de succès aux mises en jeu (54,1 %), tout ça avec une récolte de 83 points. Ajoutons qu’il joue en désavantage numérique (1 min 44 s par match, 3e chez les attaquants de son équipe) au sein de la meilleure unité de la LNH (85,6 %). Ce qui milite contre lui : les mises en jeu en zone défensive, où Jordan Staal est l’homme de confiance. Staal en a pris 543, contre 242 pour Aho.

Encore un gardien recrue ?

PHOTO CHARLES LECLAIRE, USA TODAY SPORTS Pyotr Kochetkov

Après Justus Annunen mardi à Denver et Samuel Ersson jeudi au Centre Bell, le Tricolore pourrait bien affronter un gardien recrue pour un troisième match de suite. Depuis que Frederik Andersen est revenu au jeu, le 7 mars justement contre le Canadien, les Hurricanes observent une alternance parfaite entre lui et Pyotr Kochetkov, et c’est Andersen qui a joué jeudi. Kochetkov, malgré ses 24 matchs disputés la saison dernière, possède toujours le statut de recrue dans la LNH. Le portier de 24 ans, repêché au 36e rang en 2019, connaît une saison intéressante qui pourrait lui valoir quelques votes de 4e place pour le trophée Calder. Il montre une fiche de 19-13-4, une moyenne de 2,45 et une efficacité de ,908.

Kotkaniemi, encore et toujours

PHOTO JEFFREY T. BARNES, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Jesperi Kotkaniemi

Notre tour d’horizon serait incomplet sans quelques mots au sujet de Jesperi Kotkaniemi, dont la sélection par le Canadien au 3e rang en 2018 paraît de moins en moins bien. Après un début de saison intéressant, le centre totalise 25 points (11 buts, 14 passes) en 74 matchs. Il s’agit d’un fort recul après une récolte de 43 points en 82 sorties l’an passé. Son rendement est particulièrement troublant depuis le 1er décembre : 10 points en 52 matchs, et un temps d’utilisation qui n’est plus que de 11 min 51 s au cours de cette période. Kotkaniemi, rappelons-le, détient une entente valide jusqu’en 2030, à hauteur de 4,82 millions de dollars sous le plafond salarial.