Après avoir précipitamment quitté l’entourage du Canadien il y a un peu plus d’une semaine, Martin St-Louis dirigera son équipe mardi soir contre l’Avalanche du Colorado. Il a rejoint ses collègues et ses joueurs lundi à Denver, a écrit l’organisation dans un communiqué.

Le samedi 16 mars dernier, tout juste avant que le Tricolore affronte les Flames à Calgary, les journalistes couvrant l’équipe ont appris que St-Louis était rentré à la maison, invoquant des motifs familiaux, et que son adjoint Trevor Letowski prendrait la relève jusqu’à nouvel ordre. Pendant un entracte, ce soir-là, le défenseur David Savard a laissé entendre, en entrevue à la télévision, que la situation concernait un des trois fils de l’entraîneur.

Ce lundi, l’équipe a confirmé que Mason, le benjamin de la famille, avait subi une blessure pendant un match de hockey. Une semaine après l’impact, victime de « multiples complications », il a dû être hospitalisé. « Son état s’est depuis stabilisé et il se trouve maintenant à la maison familiale [au Connecticut] en convalescence », précise-t-on.

En son nom et au nom de sa femme Heather, St-Louis a déclaré, dans le même communiqué, être « très reconnaissant envers l’organisation du Canadien, nos partisans et la communauté du hockey pour leur compréhension et leur soutien tout au long de la blessure et du rétablissement de Mason ».

« J’aimerais sincèrement remercier tout le personnel médical, les médecins et les infirmières qui ont pris soin de Mason durant son séjour à l’hôpital. Je tiens aussi à remercier tous ceux qui ont respecté ma famille et notre vie privée. Je vous demande maintenant de porter votre attention sur l’équipe pour le reste de la saison. »

L’entraîneur a aussi remercié la direction, le personnel et les joueurs du club pour leur appui.

En son absence, et au cœur d’un long voyage dans l’ouest du continent, le Canadien a présenté une fiche d’une victoire et trois défaites, dont une en prolongation. L’équipe conclura son périple mardi au Colorado.