En remportant leur troisième titre provincial consécutif, dimanche à l’aréna Ed Meagher, les Stingers de l’Université Concordia ont complété une saison exceptionnelle au hockey universitaire féminin québécois. Invaincues en saison régulière – avec une fiche parfaite de 25 victoires en autant de matchs –, les Stingers ont battu les Gee-Gees de l’Université d’Ottawa, puis les Carabins de l’Université de Montréal en séries.

Beaucoup de raisons de célébrer, mais l’équipe n’a pas encore atteint son objectif ultime. Les Stingers, rappelons-le, avaient subi une défaite crève-cœur, il y a presque un an, en finale des championnats canadiens à Montréal. Elles avaient concédé un but égalisateur à deux secondes de la fin du match avant de s’incliner en prolongation face aux Cougars de l’Université Mount Royal.

« Cette défaite a été vraiment difficile à accepter pour tout le monde. Nous avons eu besoin d’un bon six mois, le printemps, l’été, pour ramener tout le monde à une bonne place, souligne l’entraîneuse-chef Julie Chu. Et nous l’étions quand est venu le temps d’amorcer le camp de préparation.

« De toute façon, avec toutes nos recrues, nous ne pouvions demeurer hantées par le passé. C’était une nouvelle saison, un nouveau groupe, et il fallait nous concentrer sur cela. Et quand la saison a commencé, nous avons gardé cette approche, en oubliant notre fiche et en nous concentrant sur les matchs à jouer chaque semaine.

« Malgré cette fiche “parfaite”, nous avons connu notre part de défis en saison régulière, avec des blessures, des matchs plus difficiles, des défaites en séries, insiste Chu. Mais je suis vraiment fière de voir comment nous avons réagi, en revenant chaque fois avec beaucoup d’énergie et des performances décisives. »

Les filles ont montré beaucoup de caractère, elles ne se sont pas laissé abattre et elles ont montré qu’elles avaient confiance en elles. Julie Chu, entraîneuse-chef des Stingers

Surprises 2-1 à Ottawa dans le deuxième match de la demi-finale malgré 52 tirs au but, les Stingers se sont imposées 13-0 le lendemain. Et contre les Carabins, elles ont enlevé le match décisif 10-4, dimanche, sur leur patinoire.

Menée par la capitaine Emy Fecteau et un noyau de joueuses de quatrième et cinquième année, l’équipe s’est montrée explosive en attaque. « Notre profondeur en attaque est sûrement l’un de nos points forts. Nos deux premiers trios sont très forts, mais tout le monde peut contribuer. En finale, c’est notre quatrième trio qui a renversé la situation avec nos deux premiers buts.

« Et je suis très fière de nos progrès en défense. Nous avons deux excellentes vétérantes, Léonie Philbert et Alexandra-Anne Boyer, mais les autres sont des joueuses de première ou deuxième année. Les voir progresser tout au long de la saison et bien jouer malgré la pression des séries est très satisfaisant. »

PHOTO REUBEN POLANSKY-SHAPIRO, FOURNIE PAR L’UNIVERSITÉ CONCORDIA

Les Stingers retourneront donc aux championnats nationaux U Sports, du 14 au 17 mars, à l’Université de la Saskatchewan. Elles seront les favorites pour remporter un deuxième titre en trois ans et oublier le mauvais souvenir de l’an dernier.

L’expérience des dernières saisons montre toutefois que le niveau est plus élevé et la pression plus forte aux championnats nationaux.

Rendu là, il n’y a pas de deuxième chance. Il faut être prêtes dès le premier match. Julie Chu, entraîneuse-chef des Stingers

Pour Emy Fecteau, il n’y aurait pas meilleure façon de conclure sa carrière universitaire. « L’objectif, c’est le titre national », a-t-elle rappelé, dimanche, après avoir reçu le trophée emblématique du championnat du RSEQ. « On va célébrer aujourd’hui [le titre provincial], mais dès demain, on va passer à autre chose, continuer à travailler. Mais on est prêtes ! », ajoute-t-elle.

« Nos entraîneurs nous ont vraiment bien préparées toute la saison et cela a été déterminant dans notre façon de rebondir comme nous l’avons fait aujourd’hui. Je crois vraiment en tout le travail qu’on a fait cette année, tout le chemin que nous avons parcouru et je suis vraiment convaincue que nous sommes prêtes. »