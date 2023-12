Lisez les comptes rendus des matchs disputés mercredi dans la LNH.

Victoire de 4-1 des Bruins face aux Sabres Charlie Coyle a réussi un doublé, Brad Marchand a récolté deux aides et les Bruins de Boston ont mis un terme à une séquence de quatre défaites en défaisant les Sabres de Buffalo 4-1, mercredi. Mason Lohrei et Morgan Geekie ont également touché la cible pour les Bruins, qui montraient une fiche 0-2-2 à leurs quatre rencontres précédentes. Jeremy Swayman a bloqué 25 tirs. C’était la première fois depuis le 12 décembre 2019 que la formation du Massachusetts perdait quatre parties de suite. Erik Johnson a répliqué pour les Sabres. Le Québécois Devon Levi a réussi 21 arrêts. Les unités spéciales ont joué un rôle important dans cette rencontre. Les Bruins ont marqué lors de leurs trois premières supériorités numériques, tandis que les Sabres ont été blanchis en six occasions. Tage Thompson, le joueur de centre numéro 1 des Sabres, a raté le match pour des raisons personnelles. Mark Ludwiczak, Associated Press

Gain des Rangers à la maison PHOTO WENDELL CRUZ, USA TODAY SPORTS K’Andre Miller K’Andre Miller a marqué deux buts et a ajouté une mention d’aide pour mener les Rangers de New York à une victoire de 5-1 contre les Capitals de Washington, mercredi. Igor Shesterkin a réalisé 25 arrêts pour les Rangers, qui ont remporté un deuxième match de suite et cinq de leurs six derniers. Le gardien s’est notamment signalé avec un spectaculaire arrêt en glissant aux dépens de d’Ivan Miroshnichenko au troisième tiers. Le Québécois Alexis Lafrenière a également marqué, inscrivant son 10e but de la saison. Artemi Panarin et Braden Schneider ont été les autres buteurs, et Mika Zibanejad a récolté deux mentions d’aide à son 800e match dans la LNH. Anthony Mantha a été le seul joueur des Capitals à trouver le fond du filet. Il a été l’auteur du premier filet de la rencontre, prolongeant du même coup sa séquence à quatre matchs avec au point un point. Darcy Kuemper a bloqué 26 tirs devant la cage des visiteurs. Denis P. Gorman, Associated Press

Les Sénateurs défont les Maple Leafs 4-2 PHOTO FRANK GUNN, LA PRESSE CANADIENNE Brady Tkachuk Drake Batherson a marqué deux buts pour aider les Sénateurs à venir de l’arrière et vaincre les Maple Leafs de Toronto 4-2, mercredi. Batherson a notamment inscrit son deuxième de la rencontre après 3 : 44 de jeu en troisième période pour donner l’avance aux Sénateurs. Parker Kelly et Brady Tkachuk — ce dernier dans un filet désert — ont aussi enfilé l’aiguille pour les Sénateurs, qui ont signé une deuxième victoire en trois duels contre les Maple Leafs cette saison. Joonas Korpisalo a repoussé 34 rondelles dans la victoire. Les Sénateurs ont porté leur fiche à 2-2-0 sous les ordres de l’entraîneur-chef par intérim Jacques Martin, qui a pris les rênes lorsque l’équipe a congédié D. J. Smith, le 18 décembre. Matthew Knies et Tyler Bertuzzi ont été les deux premiers buteurs du match dans un intervalle de 23 secondes en première période. Les Maple Leafs, qui revendiquent un dossier de 5-3-3 ce mois-ci. Martin Jones a effectué 27 arrêts. Abdulhamid Ibrahim, La Presse Canadienne

Les Panthers l’emportent 3-2 contre le Lightning PHOTO CHRIS O'MEARA, ASSOCIATED PRESS Sam Reinhart (13) et Dmitry Kulikov (7) Sam Reinhart a réussi un doublé, Sergei Bobrovsky a réalisé 27 arrêts et les Panthers de la Floride ont vaincu le Lightning de Tampa Bay 3-2, mercredi. Paul Maurice est devenu le troisième entraîneur-chef après Scotty Bowman (2141) et Barry Trotz (1812) à diriger 1800 matchs dans la LNH. Le pilote des Panthers est sixième pour les victoires avec 837. Aaron Ekblad a également fait scintiller la lumière rouge pour les Panthers. C’était son premier but de la campagne. Aleksander Barkov a ajouté trois mentions d’aide à son dossier. Nikita Kucherov a marqué son 300e but en carrière dans la défaite. Le meilleur pointeur de la Ligue nationale de hockey a raté quelques présences en première période après avoir été atteint au visage par un bâton. Michael Eyssimont a été l’autre buteur du Lightning. Andrei Vasilevskiy a repoussé 27 lancers. Les Panthers ont été les représentants de l’Association de l’Est en finale de la coupe Stanley plus tôt cette année. Le Lightning y avait accédé au terme des trois saisons précédentes. L’ancien du Canadien de Montréal Mikhail Sergachev a participé à la séance d’entraînement matinale du Lightning, mais il a raté une troisième rencontre consécutive après avoir reçu un tir sur le pied gauche. Mark Didtler, Associated Press

Les Devils ont le dessus sur les Blue Jackets 4-3 PHOTO ED MULHOLLAND, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Luke Hughes (43) a contribué à la victoire des Devils. Timo Meier a marqué en prolongation lors d’une échappée pour donner aux Devils du New Jersey une victoire de 4-3 contre les Blue Jackets de Columbus, mercredi. Les Devils sont venus de l’arrière pour l’emporter. Luke Hughes a créé l’égalité avec 25 secondes à écouler à la troisième pour forcer la tenue d’une période supplémentaire. Alors que Vitek Vanecek était au banc à la faveur d’un sixième patineur, Hughes a déjoué le gardien Elvis Merzlikins d’un tir des poignets. Samedi devant leurs partisans, les Devils avaient également effacé un déficit pour vaincre les Red Wings de Detroit 3-2. Yegor Chinakhov a donné une avance de 3-2 aux Blue Jackets avec 2 : 26 à jouer au troisième tiers. L’équipe de l’Ohio a bousillé une 17e avance, un sommet dans la Ligue nationale de hockey cette saison. Ondrej Palat et Dawson Mercer ont été les autres buteurs des Devils. Vanecek a bloqué 26 rondelles. Justin Danforth et Jake Bean ont également fait bouger les cordages dans l’autre clan. Merzlikins a été mis à l’épreuve à 35 reprises. Everett Merrill, Associated Press

Les Penguins humilient les Islanders 7-0 PHOTO FRANK FRANKLIN II, ASSOCIATED PRESS Les Penguins ont marqué six fois en 10 : 27 de jeu en deuxième période. Jake Guentzel et Evgeni Malkin ont chacun marqué deux buts, Kristopher Letang a récolté six mentions d’aide, dont cinq en deuxième période, et les Penguins de Pittsburgh ont humilié les Islanders 7-0, mercredi soir à New York. Tristan Jarry a repoussé 21 tirs pour son quatrième jeu blanc de la saison. Rickard Rakell, Radim Zohorna et Valtteri Puustinen, avec son premier but dans la LNH, ont aussi trouvé le fond du filet. Marcus Pettersson a obtenu quatre aides. Letang est devenu le premier défenseur de l’histoire de la ligue à obtenir cinq aides lors de la même période, ainsi que le premier joueur des Penguins à le faire. Ilya Sorokin a bloqué 19 rondelles pour les Islanders, qui ont vu leur séquence de matchs à domicile avec au moins un point prendre fin à neuf (6-0-3). Semyon Varlamov a pris la place de Sorokin pour commencer la troisième période. Il a stoppé six lancers. Les Penguins ont marqué six fois en 10 : 27 de jeu au deuxième vingt. Guentzel a touché la cible deux fois en 12 secondes d’intervalle pour donner les devants 3-0 à son équipe. Après le premier filet de Guentzel, l’entraîneur-chef des Islanders, Lane Lambert, a utilisé son temps d’arrêt afin de resaisir sa troupe. Guentzel a toutefois marqué en échappée dès le jeu suivant. C’était la première fois depuis le 21 mars 2000, contre les Islanders également, que les Penguins marquaient six buts en une période. Avec ses deux buts, Malkin s’est emparé du deuxième rang des meilleurs buteurs de l’histoire de la LNH pour les joueurs d’origine russe. Il en a compté 484. Scott Charles, Associated Press

Le Wild défait les Red Wings 6-3 PHOTO MATT KROHN, ASSOCIATED PRESS Kirill Kaprizov Ryan Hartman et Marcus Foligno ont marqué en 52 secondes d’intervalle en troisième période et le Wild du Minnesota a vaincu les Red Wings de Detroit 6-3, mercredi. Kirill Kaprizov a marqué dans un quatrième match de suite pour le Wild, qui a inscrit quatre buts en troisième période. Marcus Johansson a ajouté deux buts, un de plus que Matt Boldy, et le Wild a remporté une quatrième rencontre d’affilée. Il compte sept victoires à ses huit dernières sorties et montre une fiche de 11-3-0 depuis que John Hynes a été nommé entraîneur-chef. Filip Gustavsson a effectué 25 arrêts pour porter son dossier à 8-2 à ses 10 derniers départs. Tout comme Kaprizov pour le Wild, Patrick Kane a trouvé le fond du filet lors d’un quatrième match consécutif. Les Red Wings ont malgré tout subi un sixième revers à leurs sept dernières parties. Alex DeBrincat et Daniel Sprong ont aussi fait briller la lumière rouge. James Reimer a bloqué 25 rondelles. Il a alloué 24 buts à ses cinq derniers départs. Mike Cook, Associated Press