Samuel Montembeault Simple comme Samuel

En signant un nouveau contrat de trois ans, il y a trois semaines, Samuel Montembeault a réalisé ce qu’aucun Québécois n’avait fait depuis plus de 15 ans : obtenir le statut de gardien de but principal du Canadien de Montréal. L’emploi vient bien sûr avec une pression hors du commun. Or, le natif de Bécancour préfère l’aborder avec calme et simplicité, comme il le fait dans toutes les sphères de sa vie.