(St. Paul, Minnesota) L’apprentissage de Juraj Slafkovsky se poursuit, et ça inclut la gestion de ses relations avec les arbitres.

Jeudi soir au Minnesota, c’était le laboratoire parfait pour tester sa discipline. Les arbitres, plutôt interventionnistes, ont décerné 15 pénalités. Les deux équipes se chamaillaient comme Pedro Martinez et Don Zimmer en 2003. Quand Marco Rossi, avec son visage et sa carrure d’ado, laisse tomber les gants, c’est signe que les émotions sont vives.

C’était donc une bonne soirée pour tester le contrôle de Slafkovsky. Et malgré quelques protestations pas toujours subtiles auprès des officiels, le gaillard de 19 ans a passé l’examen.

« Parfois, les émotions… Tu te fâches plus que tu ne le devrais, a admis Slafkovsky, après la défaite de 4-3 du Canadien, en prolongation, contre le Wild. Mais les entraîneurs sont bons pour nous ramener dans le présent, nous rappeler que le match continue. Je suis un gars qui peut vite devenir très frustré. Ça dépend des personnalités. Je perds peut-être patience plus rapidement que d’autres ! »

Non seulement Slafkovsky a évité le cachot, mais il est demeuré suffisamment concentré pour offrir une autre performance encourageante à la droite de Nick Suzuki et Cole Caufield.

L’histoire retiendra que le 1er choix du repêchage de 2022 a amassé deux points en ce frisquet jeudi soir. Des points qu’il importe toujours de replacer dans leur contexte. Le 18 novembre à Boston, Slafkovsky avait aussi amassé deux points, mais il avait livré une de ses pires performances de la saison.

Cette fois, il a tenté à plusieurs reprises d’appliquer ce que Martin St-Louis prêche, soit de jouer entre les cercles des mises en jeu. Ça a mené directement à deux buts du Canadien. Sur le premier, celui de David Savard, il est passé par l’enclave sur la première vague de l’attaque, avant d’y retourner au moment où Savard a tiré.

Sur le deuxième, il a lui-même marqué un but qu’on ne reverra certes pas dans le top 10 des plus beaux buts de sa carrière. Mais si la rondelle tirée par Savard a dévié sur son bâton, c’est parce qu’il était au bon endroit.

« On voit à quel point la confiance fait une différence, a noté Savard. Il joue de mieux en mieux, il amène la rondelle au filet, son tir passe plus souvent jusqu’au gardien. C’est le fun de le voir se développer. »

En moins de mots, St-Louis s’en réjouissait lui aussi. « Les gars le voient, on est beaucoup plus en dedans, on est plus dangereux et c’est un exemple », a ajouté l’entraîneur-chef du CH.

Et Slafkovsky ? « Ça m’importe peu comment ça rentre. C’est sûr que j’aimerais bien traverser la patinoire d’un bout à l’autre. Mais c’est un but et ça nous a permis de créer l’égalité. »

Un talent élite

PHOTO MATT KROHN, ASSOCIATED PRESS Kirill Kaprizov a inscrit le but gagnant.

Dans le camp victorieux, il y a justement un joueur capable de traverser la patinoire sur toute sa longueur. C’est Kirill Kaprizov, auteur du but gagnant, qui est venu gâcher la remontée du CH, qui était mené 2-0, puis 3-2.

« Les gars ont essayé de tout donner, mais en prolongation, c’est pile ou face. C’est une belle passe qui a été faite à un excellent joueur », a noté Savard.

Le pile ou face a généralement souri au Canadien cette saison ; cette défaite était seulement sa deuxième en prolongation en sept matchs. Sauf que le but, et la soirée en général, de Kaprizov était un rappel du type de meneur de jeu qui manque au Canadien. Le Russe a conclu sa soirée plus riche de trois points et a bourdonné sans arrêt.

Ce type de joueur ne pousse pas dans les arbres, mais il reste qu’il a été repêché au 135e rang. La façon la plus commune d’acquérir de tels joueurs demeure de les repêcher tôt – par exemple au 1er rang lorsqu’un joueur exceptionnel émerge –, mais il arrive aussi qu’un coup de dés tardif sourie à une équipe, comme c’est le cas ici.

Rien n’indique qu’un tel joueur se trouve actuellement dans le système du Canadien. Peut-être l’est-il. Peut-être sera-t-il repêché en juin prochain. Peut-être pas. Mais en attendant, le Tricolore devra tenter de gagner différemment.

Par exemple en se jetant devant un tir, comme l’a fait Nick Suzuki dans les dernières secondes de la troisième période, pour pousser le match en prolongation. « Tu ne peux pas commencer à le faire quand tu es en séries. Quand tu vois ton capitaine le faire, tu n’as plus d’excuse de ne pas le faire », a rappelé Brendan Gallagher.

Par exemple en fonçant vers le filet pour marquer des buts pas toujours élégants.

En hausse : Nick Suzuki PHOTO MATT BLEWETT, USA TODAY SPORTS David Savard (58) et Nick Suzuki (14) Le capitaine a offert du jeu assuré. Deux points, six tirs, 69 % de succès aux mises au jeu et un tir bloqué à la toute fin de la 3e période pour permettre aux Montréalais de se rendre en prolongation.

En baisse : Jake Evans PHOTO MATT KROHN, ASSOCIATED PRESS Jake Evans Son trio a passé la soirée assiégé dans son territoire, notamment parce qu’Evans a remporté une seule de ses 10 mises au jeu.

Le chiffre du match : 10 PHOTO MATT BLEWETT, USA TODAY SPORTS Matt Boldy (12) célèbre son but marqué en première période. Le Canadien s’incline au Minnesota pour un 10e match de suite. Les neuf autres défaites avaient toutefois été subies en 60 minutes.