(New York) Le joueur de centre de l’Avalanche du Colorado Nathan MacKinnon, le gardien de but des Canucks de Vancouver Thatcher Demko et le défenseur des Islanders de New York Noah Dobson ont été nommés les trois étoiles de la semaine dans la LNH.

La Presse Canadienne

MacKinnon a porté sa séquence de matchs avec au moins un point à 15, avec une récolte de trois buts et quatre mentions d’aide en quatre rencontres la semaine dernière.

MacKinnon, qui totalise huit buts et 19 mentions d’assistance depuis le début de son heureuse séquence offensive, a atteint le plateau des 800 points en carrière avec deux mentions d’aide dans un gain de 5-1 contre les Sabres de Buffalo mercredi.

Il a couronné sa semaine de rêve avec deux buts et deux passes dans une victoire de 6-2 contre les Sharks de San Jose, dimanche.

PHOTO ETHAN CAIRNS, LA PRESSE CANADIENNE Thatcher Demko

De son côté, Demko a repoussé 89 des 93 tirs décochés vers lui, et il a conclu sa semaine de travail avec une fiche de 3-0-0, une moyenne de buts alloués de 1,33 et un taux d’efficacité de ,957. Il a notamment enregistré un jeu blanc, tandis que les Canucks portaient à six leur série de rencontres avec au moins un point de classement – celle-ci a commencé le 7 décembre.

Il a ainsi savouré son sixième jeu blanc en carrière après avoir réalisé 36 arrêts dans une victoire de 4-0 contre les Panthers de la Floride jeudi soir.

PHOTO THOMAS SALUS, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Noah Dobson

Pour sa part, Dobson a dominé la ligue avec huit passes et un différentiel de plus-7 en quatre rencontres avec les Islanders.