Lisez les comptes rendus des matchs du mercredi 13 décembre dans la LNH.

Jesper Bratt a prolongé sa séquence à six matchs avec au moins un point avec une mention d’aide sur le but de la victoire. Il a trouvé Hughes, au cercle gauche, qui a trompé la vigilance de Swayman avec son troisième tir de la période supplémentaire.

Jack Hughes a marqué avec 2 : 13 à écouler en prolongation et les Devils du New Jersey sont venus de l’arrière pour vaincre les Bruins de Boston 2-1, mercredi, malgré une performance de 33 arrêts de Jeremy Swayman.

Les Islanders signent une 4e victoire de suite en défaisant les Ducks 4-3

Simon Holmstrom a marqué le filet de la victoire en infériorité numérique avec 1 : 33 à jouer en troisième période et les Islanders de New York ont vaincu les Ducks d’Anaheim 4-3, mercredi.

Mathew Barzal, Kyle Palmieri et Casey Cizikas ont également enfilé l’aiguille pour les Islanders, qui ont remporté quatre matchs de suite et six de leurs sept derniers. Noah Dobson a récolté deux mentions d’aide et Semyon Varlamov a effectué 20 arrêts.

Les Islanders montrent un dossier de 9-1-4 à leurs 14 dernières parties et accusent un retard de quatre points sur les Rangers de New York, au premier rang de la section Métropolitaine.

Troy Terry, Adam Henrique et Sam Carrick ont marqué pour les Ducks, qui ont perdu leurs quatre dernières rencontres et 12 de leurs 13 dernières. John Gibson a repoussé 30 rondelles.

Ross Johnston a reçu une ovation des partisans des Islanders lorsqu’une vidéo-hommage a été diffusée à mi-chemin en première période. Johnson a joué pendant sept saisons avec les Islanders avant d’être réclamé par les Ducks au ballottage au mois d’octobre.

Allan Kreda, Associated Press