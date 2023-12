(Toronto) À l’origine, Conor Geekie et Denton Mateychuk étaient des rivaux.

Joshua Clipperton La Presse Canadienne

Ils ont ensuite été coéquipiers, puis ils sont devenus le meilleur ami l’un de l’autre.

Le lien s’est tissé dans les arénas et les terrains de baseball du Manitoba. Maintenant, le duo est sur le point de se créer d’autres souvenirs remarquables.

Geekie et Mateychuk sont parmi les 30 joueurs au camp de sélection du Canada à l’approche du championnat mondial junior débutant le 26 décembre à Gothenburg, en Suède.

« C’est fou, a dit Geekie. On dirait que le sport nous amène toujours aux mêmes endroits. Ça nous a beaucoup rapprochés. Ça fait un bout de temps que nous sommes des meilleurs amis. C’est quelque chose de vraiment spécial. »

Geekie a grandi à 250 km à l’ouest de Winnipeg, à Strathclair.

Mateychuk est originaire de Dominion City, à 90 km au sud de la capitale provinciale.

Ils sont tous deux âgés de 19 ans.

PHOTO NATHAN DENETTE, LA PRESSE CANADIENNE Denton Mateychuk

Rivaux dans le hockey mineur, ils ont ensuite tissé de forts liens avec l’équipe manitobaine au baseball. Qui était le meilleur dans le sport d’été ?

« Pile ou face, a résumé Geekie. J’étais meilleur frappeur et lui était un meilleur lanceur. Moi je lançais fort aussi. C’est juste que je ne savais pas trop où la balle irait. »

Centre de six pieds quatre et 197 livres, Geekie a été choisi 11e au total l’an dernier, par les Coyotes de l’Arizona.

Le nom suivant qui a été prononcé ? Mateychuk, défenseur de cinq pieds 11 et 191 livres, par les Blue Jackets de Columbus.

Avec les Warriors de Moose Jaw, Mateychuk a inscrit au moins un point à ses 23 premiers matchs de la saison en cours.

« C’est très impressionnant, a dit Geekie. Il ne m’en a pas trop parlé, mais il est un joueur incroyable. »

Mateychuk a dit avoir beaucoup appris au camp des recrues des Blue Jackets.

« Vous découvrez au fil et à mesure ce qu’il faut faire pour accéder au prochain niveau, a dit Mateychuk, qui totalise six buts et 35 points, en 24 matchs avec Moose Jaw. Le plus important est de savoir quand appuyer l’attaque et quand rester en retrait. »

Geekie a pris du coffre ces dernières années. Évoluant avec le Wild de Wenatchee, il en est à 20 buts et 49 points cette saison, en 26 matchs.

« J’étais très élancé à mes débuts (dans la ligue de l’Ouest), a dit Geekie, dont le frère aîné Morgan joue pour les Bruins de Boston. Même un peu maladroit, je vous dirais. Je joue plus intensément maintenant. Je peux protéger la rondelle plus qu’avant. »