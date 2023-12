Patrick Kane a été opéré à la hanche droite il y a six mois, et il espère devenir le troisième joueur de l’histoire de la LNH à réussir son retour au jeu après une intervention chirurgicale si importante.

(Detroit) Les Red Wings de Detroit ont indiqué que Patrick Kane est prêt à entreprendre sa saison dans la LNH.

Associated Press

L’entraîneur-chef des Red Wings Derek Lalonde a déclaré aux journalistes mercredi qu’il s’attend à voir l’attaquant étoile en uniforme jeudi soir à domicile contre les Sharks de San Jose.

Le vétéran âgé de 35 ans a été opéré à la hanche droite il y a six mois, et il espère devenir le troisième joueur de l’histoire de la LNH à réussir son retour au jeu après une intervention chirurgicale si importante.

Les Red Wings ont conclu une entente avec le fabricant de jeux la semaine dernière, un pacte qui lui rapportera un peu plus de 2 millions US pour le reste de la campagne. La formation du Michigan espère ainsi participer aux séries éliminatoires pour la première fois depuis 2016.

Kane, qui a gagné la Coupe Stanley à trois reprises et qui fut nommé le joueur par excellence de la LNH en 2016, dit se sentir beaucoup mieux que lors de son dernier match, le 1er mai, alors qu’il portait l’uniforme des Rangers de New York. C’était alors le match no 7 de la série de premier tour dans l’Association Est, contre les Devils du New Jersey.

Kane tente de rejoindre Ed Jovanovski et Nicklas Backstrom dans le groupe exclusif des joueurs qui ont subi une importante opération à une hanche avant d’effectuer un retour au jeu dans la LNH.

L’opération consiste à luxer l’extrémité supérieure du fémur, avant de la tailler, de la façonner et de retirer une partie du cartilage pour la remettre en place. Kane a assuré que sa hanche droite a retrouvé sa mobilité et sa flexibilité.