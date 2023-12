(New York) Le gardien de but des Coyotes de l’Arizona Connor Ingram, le joueur de centre des Islanders de New York Mathew Barzal et le joueur de centre des Devils du New Jersey Jack Hughes sont les trois étoiles de la semaine dans la LNH.

La Presse Canadienne

Ingram a présenté une fiche de 3-0-0 avec une moyenne de buts alloués de 1,63 et un taux d’efficacité de ,947 pour permettre aux Coyotes de porter à quatre leur série de victoires.

Le joueur âgé de 26 ans a entamé chacune des parties des Coyotes la semaine dernière, et il a conclu cette séquence avec une moyenne de 1,23, un taux d’efficacité de ,961 et un jeu blanc. Les Coyotes se sont hissés dans la course aux séries éliminatoires dans l’Association Ouest au cours de cette période.

PHOTO JAMES GUILLORY, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Mathew Barzal

De son côté, Barzal a amassé sept points (2-5) en deux matchs pour les Islanders, qui ont gagné deux de leurs trois rencontres la semaine dernière.

PHOTO PETER K. AFRIYIE, ASSOCIATED PRESS Jack Hughes

Quant à Hughes, il a dominé les Devils avec sept points (3-4), et la formation du New Jersey a conclu la semaine avec un dossier de 2-1-0. Il est d’ailleurs devenu le joueur qui a atteint le plus rapidement la barre des 30 points dans l’histoire de la concession, après avoir marqué dans un revers de 6-3 contre les Sharks de San Jose vendredi.