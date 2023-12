Lisez les comptes rendus des matchs disputés mercredi dans la LNH.

Un but de Hyman à 5 : 46 du premier tiers a chassé Kochetkov du match. Il a été remplacé par Antti Raanta après avoir cédé trois fois sur six tirs. Hyman a ensuite porté la marque à 4-0 avec six minutes à écouler en première.

Radek Faksa et Thomas Harley ont été les autres joueurs à activer la lumière rouge pour les Stars, et Jake Oettinger a réalisé 26 arrêts.

Sam Reinhart a marqué une fois et ajouté deux aides pour les Panthers, qui ont mis un terme à une séquence de trois défaites à la maison. Carter Verhaeghe a été l’autre buteur, Niko Mikkola s’est fait complice de deux buts et Sergei Bobrovsky a bloqué 30 tirs.

Premier pointeur de la LNH, Nikita Kucherov a obtenu un but et une aide pour aider le Lightning de Tampa Bay à défaire les Penguins de Pittsburgh 3-1, mercredi.

Marchessault marque son 200e but dans une victoire des Golden Knights

PHOTO JEFF CURRY, USA TODAY SPORTS Jonathan Marchessault (81) reçoit les félicitations de ses coéquipiers après avoir inscrit son but.

Le Québécois Jonathan Marchessault a marqué son 200e but en carrière, menant les Golden Knights de Vegas à une victoire de 6-3 contre les Blues de St. Louis, mercredi.

Marchessault, détenteur du trophée Conn-Smythe remis au joueur le plus utile des séries éliminatoires, a marqué son 12e filet de la saison avec 8 : 09 à jouer en deuxième période.

Son filet était le deuxième d’une série de trois en 2 : 36 qui permettait aux Golden Knights de réduire l’écart, créer l’égalité et prendre les devants définitivement, en deuxième période

Jack Eichel a récolté un but et une aide. Zach Whitecloud, Keegan Kolesar, Michael Amadio et William Karlsson ont également enfilé l’aiguille pour les Golden Knights, et Logan Thompson a effectué 26 arrêts.

Jordan Kyrou, Jake Neighbours et Kevin Hayes ont répliqué pour les Blues. Jordan Binnington a repoussé 43 rondelles, un sommet pour lui cette saison.

Les deux équipes s’étaient affrontées lundi et les Blues avaient gagné 2-1 en prolongation. Les Blues ont ainsi alterné les victoires et les défaites à leurs huit dernières sorties

Warren Mayes, Associated Press