Lisez les comptes-rendus des matchs disputés mardi dans la LNH.

Brady Tkachuk et Vladimir Tarasenko ont signé des doublés, mardi, aidant les Sénateurs d’Ottawa à l’emporter 6-2 contre les Rangers de New York.

Hertl réussit un tour du chapeau dans un gain des Sharks

PHOTO ADAM HUNGER, ASSOCIATED PRESS Tomas Hertl

William Eklund a inscrit le but gagnant à 4 : 55 en prolongation, Tomas Hertl a réussi un tour du chapeau et les Sharks de San Jose ont battu les Islanders de New York 5-4, mardi, après avoir tiré de l’arrière par trois buts en troisième période.

Kevin Labanc a aussi trouvé le fond du filet dans la victoire et Kaapo Kahkonen a repoussé 33 lancers.

Julien Gauthier, Brock Nelson, Mike Reilly et Ryan Pulock ont fait scintiller la lumière rouge pour les Islanders, qui disputaient le premier de six matchs de suite à domicile.

Simon Holmstrom et Bo Horvat ont les deux récolté deux aides et Ilya Sorokin a effectué 27 arrêts.

Mikael Granlund a remis le disque à Eklund et cel dernier y est allé d’un tir sur réception avec cinq secondes à jouer en prolongation, pour l’emporter.

Hertl a marqué le but égalisateur pour compléter son tour du chapeau et porter la marque à 4-4, à 18 : 30 au troisième tiers. Il avait inscrit son deuxième but de la rencontre 1 : 49 plus tôt.

Scott Charles, Associated Press