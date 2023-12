De toute évidence, Juraj Slafkovsky est en train de prendre du galon.

Le jeune attaquant va amorcer le match de lundi soir contre Seattle au Centre Bell sur le premier trio du Canadien, en compagnie de Cole Caufield et Nick Suzuki.

« Ça ne me fait pas peur de l’avoir sur la glace avec Nick et Cole, et de le voir face à d’autres bons trios, parce qu’il fait le travail, a expliqué l’entraîneur Martin St-Louis à ce sujet. Ils ont déjà joué ensemble aussi le temps de quelques matchs par le passé.

« Juraj doit être constant et efficace dans ses touches de rondelle, et ça vient avec des répétitions sur la glace… C’est une occasion pour lui, il a déjà été là auparavant. On est heureux de sa progression, il mérite tout ce qui lui arrive en ce moment. »

De son côté, le jeune joueur slovaque entend saisir sa chance lors de ce match.

« Je veux seulement essayer de profiter de cette occasion, a expliqué le jeune attaquant. Je vais essayer de combiner mon style jeu avec le leur. »

On notera aussi que Sean Monahan, qui avait amorcé le match de samedi soir sur le premier trio, va amorcer celui-ci sur le deuxième, en compagnie de Jake Evans et Josh Anderson.

En défense, le Canadien pourrait bien pouvoir compter sur un peu de renfort très bientôt, puisque David Savard et Arber Xhekaj ont tous deux pris part à l’entraînement de lundi matin au Centre Bel. Ils ne joueront toutefois pas lundi soir.

C’est Samuel Montembeault qui sera devant le filet face au Kraken.

La formation à l’entraînement de lundi matin