(Montréal) Hockey Canada a indiqué que ses deux nouveaux mécanismes indépendants de gestion des plaintes ont reçu près de 1900 incidents potentiels à sa première année d’existence, en 2022-23.

La Presse Canadienne

Ces données sont inscrites dans le plus récent rapport de suivi de la maltraitance au hockey sanctionné par l’organisation qui chapeaute le sport au pays, et qui comprend les cas de mauvais traitements, de discrimination et de harcèlement.

Ce document a été publié jeudi, et l’information figurant dans celui-ci forme une étape importante et s’inscrit dans les efforts soutenus de Hockey Canada visant à améliorer la détection, le traitement et le suivi des cas de maltraitance.

« Le tiers indépendant a reçu au total 1872 plaintes au cours de la première année (du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023), ce qui comprend les dossiers transmis par les 13 membres de Hockey Canada. De ce nombre, 187 ont été acceptées et traitées dans leur intégralité », pouvait-on lire dans le rapport.

Ça signifie donc que plus de 1400 plaintes n’atteignaient pas le seuil de gravité nécessaire, et en conséquence elles ont été redirigées vers les organisations provinciales ou territoriales pour une évaluation.

Autrement dit, ça correspond à près d’une plainte par tranche de 200 hockeyeurs au pays.

De plus, des 187 plaintes qui ont été retenues, plus de la moitié (50,3 %) étaient liées à l’intimidation et au harcèlement, tandis que les plaintes pour maltraitance sexuelle suivaient au deuxième rang des plaintes les plus souvent acceptées, à 19,8 %. Des plaintes d’autres types ont également été acceptées par le tiers indépendant, notamment pour agression physique (11,2 %), discrimination (7,5 %) et abus d’autorité (7 %).

« Le rapport de suivi de la maltraitance au hockey sanctionné est un outil essentiel à notre travail pour déceler et enrayer les comportements graves qui n’ont pas leur place au hockey ni dans aucun autre sport », a déclaré Natasha Johnston, vice-présidente de la sécurité dans le sport à Hockey Canada.

« Nous continuerons de faire preuve de transparence auprès du public dans la communication des données que nous recueillons avec l’aide de nos membres et nous nous servirons des analyses connexes afin de mieux guider les mesures prises collectivement pour la suite », a-t-elle ajouté.

La diffusion de ce rapport survient alors que Hockey Canada tente de redorer son blason auprès de la population après avoir qu’il eut été terni par les allégations d’agressions sexuelles impliquant des joueurs d’Équipe Canada junior en 2013 et 2018. Aucune de ces allégations n’a encore été démontrée devant un tribunal.

Hockey Canada a indiqué que 550 137 joueurs étaient membres de son organisation en 2022-23, et précisé que ceux qui évoluent dans la LHJMQ, l’OHL et la WHL, de même que ceux qui jouent dans les ligues récréatives pour adultes n’ont pas été comptabilisés dans ce rapport.

En conséquence, il y aurait au total 480 680 joueurs au pays.

Des 1872 plaintes reçues par le tiers indépendant de Hockey Canada, le rapport indique que 1057 ont été déposées par un proche ou un gardien, et que 598 ont été faites par une association sportive.

« Les mécanismes utilisés pour dénombrer les cas de mauvais traitements viennent d’être développés et ont récemment été affinés, a indiqué le rapport. Les systèmes de suivi dans l’ensemble de l’écosystème du hockey continueront de s’améliorer, ce qui améliorera l’exactitude des rapports au fil du temps. » Le rapport de Hockey Canada définit la maltraitance comme étant « un acte délibéré et/ou une omission qui entraîne ou peut entraîner un préjudice physique ou psychologique ». Cela peut être de nature psychologique, physique, négligente ou sexuelle, et peut également inclure l’intimidation, le harcèlement et la discrimination.

L’orientation sexuelle et l’identité de genre ont été de loin les types de discrimination les plus courants au cours des deux dernières saisons, les catégories d’âge des moins de 18 ans et des moins de 15 ans ayant rapporté l’écrasante majorité des infractions.

Le rapport stipule aussi que 1624 incidents documentés ou allégués de discrimination sur la glace ont été rapportés la saison dernière – en hausse par rapport aux 927 contenus dans le premier rapport de Hockey Canada sur la maltraitance en 2021-2022. L’organisation sportive prétend que l’amélioration des processus de sensibilisation, d’éducation et de dénonciation pourrait expliquer cette hausse.

Le document de 18 pages a aussi mentionné que le Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport (BCIS) a reçu 25 plaintes se rapportant au hockey sur glace durant la première année (soit du 20 juin 2022 au 30 juin 2023), dont 24 jugées irrecevables et une pour laquelle l’organisation compétente n’avait pas encore été déterminée.

Hockey Canada est devenu signataire du programme soutenu par le gouvernement Sport sans abus en octobre 2022.

« Nous sommes résolus à élargir la production de rapports sur la maltraitance au hockey sanctionné pour la saison 2023-2024 ainsi qu’à prévenir et à traiter adéquatement les incidents de maltraitance dans les programmes de hockey sanctionnés », a évoqué Johnston par voie de communiqué.

« À mesure que nous continuons de multiplier nos efforts de sensibilisation et les occasions de signalement en toute confiance, il est prévu que le nombre d’incidents de maltraitance sur la glace et ailleurs qui sont rapportés augmente », a-t-elle conclu.