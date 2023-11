Dans une déclaration officielle par écrit publiée jeudi, Corey Perry s’excuse « sincèrement à toute l’organisation des Blackhawks de Chicago, en incluant les propriétaires, les dirigeants, les entraîneurs, les employés et [s]es coéquipiers ».

« J’aimerais aussi m’excuser à mes fans, et ma famille. Je suis embarrassé de vous avoir tous laissés tomber », ajoute-t-il sans toutefois préciser la nature des actions commises.

Perry est au cœur de l’actualité hockey depuis une semaine, soit depuis que les Blackhawks l’ont retourné chez lui sans explication. Quelques jours plus tard, l’équipe annonçait par voie de communiqué que le vétéran s’était conduit de manière inacceptable et qu’une enquête interne avait démontré qu’il avait enfreint le code de conduite des joueurs de la LNH ainsi que celui de l’équipe.

Entre-temps, des rumeurs avaient eu le temps de se former au sein de la communauté de partisans de hockey. Ces rumeurs, non fondées, ont pris des proportions démesurées ; la principale voulait que Perry avait eu une relation avec la mère d’un de ses jeunes coéquipiers. L’attaquant a abordé la situation dans sa déclaration.

« Mes actions ont donné lieu à des spéculations et des rumeurs. Je suis dégoûté par l’impact que ça a eu sur les autres, et je veux que ce soit bien clair que cette situation n’a jamais impliqué aucun de mes coéquipiers, ni leur famille, écrit-il. Encore plus important, je veux m’excuser directement à ceux qui ont été affectés négativement et je suis désolée pour l’impact additionnel que ç’a créé sur les autres. Mon comportement était inapproprié et inacceptable. »

Perry indique par ailleurs avoir commencé à travailler avec des « experts en santé mentale et en abus de substances pour discuter de [ses] difficultés avec l’alcool ». « Je vais faire tout ce qui est nécessaire pour m’assurer que ça n’arrive plus jamais, ajoute-t-il. J’espère retrouver la confiance et le respect de tous ceux qui ont cru en moi pendant ma carrière. »

« Encore une fois, je suis profondément désolé », conclut le Canadien de 38 ans.