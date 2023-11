Le Québécois Samuel Girard a demandé à entrer dans le programme d’aide aux joueurs de la LNH en raison d’« anxiété et dépression sévères qui n’ont pas été traitées depuis trop longtemps et ont conduit à un abus d’alcool ».

La Ligue nationale de hockey ainsi que l’Association des joueurs de la LNH ont annoncé vendredi soir que le défenseur de l’Avalanche du Colorado serait « indisponible pour son club pour une période indéfinie » pendant qu’il reçoit l’aide du programme d’aide aux joueurs.

Quelques minutes plus tard, l’agence représentant Girard, CAA Hockey, a publié sur ses réseaux sociaux une déclaration du joueur, dans laquelle celui-ci explique avoir pris la « décision proactive de prendre soin de [s]a santé mentale ».

« Je vais commencer des traitements pour anxiété et dépression sévères qui n’ont pas été traitées depuis trop longtemps et ont conduit à un abus d’alcool, écrit le Robervalois. Prendre soin de votre santé mentale est de la plus haute importance, et j’encourage tout le monde à s’exprimer et à demander de l’aide si vous en ressentez le besoin. »

« Je tiens à exprimer ma gratitude à ma femme, ma famille, mes amis, le club, mes coéquipiers et les fans pour leur patience, leur compréhension et leur soutien continu », ajoute-t-il.

Girard a raté les deux derniers matchs de son équipe, les 20 et 22 novembre, pour des raisons personnelles.

Dans un texte publié sur Facebook plus tôt vendredi, le père de Samuel, Tony Girard, a écrit que son fils se trouvait « entre bonnes mains ».

« Pour rassurer tout le monde, nous pouvons vous dire cependant que nous restons en contact avec lui et que vos messages de prompt rétablissement le touche [sic] énormément. Notre homme est un combattant, un grand fonceur et fera toujours honneur à notre région et à tout le Québec. Le hockey reste sa grande passion ! »

« Nous vous prions de respecter notre intimité et celle de Samuel et de continuer à lui envoyer des messages positifs pour son retour au jeu le plutôt [sic] possible, on l’espère. »

Girard continuera à être payé pendant qu’il reçoit les traitements. Il retournera à son club quand les administrateurs du programme le lui auront autorisé.