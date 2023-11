Canucks de Vancouver L’échange de Beauvillier permet de récupérer de l’espace sous le plafond salarial

(Vancouver) L’échange d’Anthony Beauvillier aux Blackhawks de Chicago, lundi, a permis de libérer 4,15 millions de dollars US d’espace sous le plafond salarial et de donner au directeur général des Canucks de Vancouver, Patrik Allvin, plus de flexibilité financière pour améliorer son équipe, qui connaît un excellent début de saison.